Fatih Karagümrük: 2 - Pendikspor: 0 |MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 31'de Emre Mor ve 76. dakikada Güven Yalçın attı.
Bu sonucun ardından Kırmızı Siyahlı ekip puanını 27'ye yükseltti, Pendikspor ise 26 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Pendikspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Erdem Bayık
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Salih Dursun, Biraschi, Levent Mercan, Bertolacci, Rohden, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Feghouli, Lasagna, Mendes, Kourbelis, Emir Tintiş, Ceccherini, Paoletti, Teklic
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Midtsjö, Welinton, Diaby, Umut Nayir (Kappel dk. 20), Thiam
Yedekler: Burak Öğür, N’Diaye, Çekiçi, Murat Akça, Umut Toy, Berkay Sülüngöz, Erdem Çalık
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Gol: Emre Mor (dk. 31) (Fatih Karagümrük)