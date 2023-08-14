Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda gol 85. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Siyah-Beyazlılarda gol 85. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.
Ayrıca, Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar, 48. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş bir sonraki hafta evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Başakşehir deplasmanına gidecek.