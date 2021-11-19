Fatih Erbakan’dan Ciner Medya Grubu’na ziyaret

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın ağırladığı Erbakan’a partinin yetkili isimleri de eşlik etti. Tekdağ ve Erbakan’ın sohbetine Habertürk TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Murat Yalnız, Haber Programları Koordinatörü Faruk Demirel, Show Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık da katıldı.

Sohbetin ardından Tekdağ ve Erbakan ile heyetler hatıra fotoğrafı çektirdi.