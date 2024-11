Fatih Erbakan: Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanı artık Yeniden Refah Partisi'dir

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 6'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 23 Kasım 2018 tarihinde, Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşunu duyururken 'Ehveni şerler yerine, artık hayrın kendisinin meydana çıktığının' müjdesini verdiklerini belirterek, "Partimizin kurulmasıyla milletimize çaresizlik, umutsuzluk, alternatifsizlik döneminin sona erdiğini ifade ettik. 6 yıl gibi kısa bir sürede milletimizin teveccühü ve teşkilatlarımızın üstün gayreti ile biri genel seçim, diğeri mahalli idareler seçimleri olmak üzere; Yeniden Refah Partimizin önemli başarılar elde etmesini sağladık. Yeniden Refah Partimiz, bu başarıyı medya ambargolarına rağmen, başta iktidar medyası ve trollerinin milletimizin partimize oy vermesine engel olmak için yapmış olduğu bin bir türlü algı ve iftira operasyonlarına rağmen elde etmiştir. Elbette bu başarıların temelinde teşkilatlarımızın gayretli çalışmaları ile birlikte milletimizin Merhum Erbakan Hocamızın temellerini 1969'da atmış olduğu Milli Görüş'e ve onun hayırlı hizmetlerine duyduğu özlem yer almaktadır. Bugün bir kez daha buradan haykırıyoruz: Milli Görüş kadroları olarak buradayız, daima milletimizin yanındayız, kararlıyız ve iktidara hazırız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ BÜYÜK PARTİSİ'

Erbakan, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlara dikkat çekerek, Yeniden Refah Partisi'nin bu sorunlara çözüm önerileri sunduğunu belirtti. Adalet, eşitlik ve refah gibi temel değerlere dayalı bir Türkiye inşa etmek istediklerini de ifade eden Erbakan, "Milletimiz iktidar partisi ve diğer muhalefet partilerinin yaşanan sorunlara çözüm olmadığını, yakın geçmişte net bir şekilde görmüş ve Yeniden Refah Partimizin milletimize sunduğu üçüncü yola yönelmiştir. Bunu nereden mi biliyoruz? Yeniden Refah Partimiz, arasında sadece 10 ay olan iki seçimden oylarını yüzde 100'ün üzerinde bir oranla artırarak çıkmıştır. Üye sayısı bakımından da hızla büyüyen partimiz, 600 bin üye sayısına ulaşarak Türkiye'nin üye sayısı bakımından da 3'üncü büyük partisi haline gelmiştir. Her ay on binlerce yeni üye ile milletimiz akın akın Yeniden Refah Partimize koşmaktadır elhamdülillah. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu ve giderek daha fazla sürüklendiği ciddi ahlaki ve sosyoekonomik problemlerin çözüm adresinin ne iktidar partisi ne de diğer muhalefet partileri olmadığı vatandaşımız tarafından açıkça görülmüştür. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle her kesimin Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanı artık Yeniden Refah Partisi'dir. Genci ve yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle, engellisiyle, memuru, işçisi, emeklisi, sanayicisi, çiftçisi ve esnafıyla her kesimden insanıyla Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanı, Yeniden Refah Partisi'dir" açıklamasında bulundu.