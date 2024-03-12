Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında? Fatih Erbakan'ın hayatı ve biyografisi

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23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partisi'nin kuran ve partinin genel başkanı olarak göreve başlayan Fatih Erbakan, 2003 yılında Beyza Molu ile evlenmiştir. Fatih Erbakan ile ilgili merak edilen ayrıntılara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz Fatih Erbakan kaç yaşında, Fatih Erbakan kimdir, Fatih Erbakan nereli, Fatih Erbakan hayatı ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

Fatih Erbakan Kaç Yaşında?

1 Ocak 1979 tarihinde doğan Fatih Erbakan 45 yaşındadır.

Fatih Erbakan Kimdir?

1 Ocak 1979 tarihinde doğan Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 3. çocuğudur. Muhammed Ali Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere’ye gitmiş fakat annesi merhume Nermin Erbakan’ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır.

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Üniversite eğitimi sırasında Milli Gençlik Vakfı çalışmalarında aktif görevler üstlenmiştir. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler almıştır. Saadet Partisi’nde Genel İdare Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Başdanışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrası, adına kurduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmektedir.

99 Kurucular Kurulu üyesiyle birlikte 23 Kasım 2018 tarihinde Yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Fatih Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Fatih Erbakan Nereli?

Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğlu olan Muhammed Ali Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Fatih Erbakan Hayatı

Muhammed Ali Fatih Erbakan (d. 1 Ocak 1979, Ankara), Türk mühendis ve siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti 23. Başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem İstanbul milletvekilidir. Aynı zamanda Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını da yürütmektedir.

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Eğitimi

Fatih Erbakan, ortaokul öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulunda, Lise öğrenimini ise Ankara Ayrancı Lisesinde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitti fakat annesi Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kaldı ve lisans öğrenimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanı almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Siyasi Kariyeri

İlk Yılları

1999 senesinde Fazilet Partisi Çankaya Teşkilatı'nda seçim ve gençlik çalışmalarına iştirak etti. Lisans eğitimini gördüğü Başkent Üniversitesi'nde MGV üniversite temsilciliği yaptı. Saadet Partisi kurulduktan sonra Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nda bulundu. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görevini 2014 yılında yapılan 5. Olağan Kongreye kadar sürdürdü. Kongrede aday olan Erbakan'ın yerine yeniden Mustafa Kamalak seçildi.

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Erbakan, Andy-Ar adlı araştırma şirketinin 2011 yılında yayınladığı geleceğin potansiyel liderleri listesinde ilk ona girdi. 14 Haziran 2013 tarihinde kurulan Necmettin Erbakan Vakfı'nın ilk genel başkanı seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığı

23 Kasım 2018 tarihinde Yeniden Refah Partisini kurdu ve Genel Başkanı seçildi. 17 Kasım 2019 tarihindeki 1. Olağan Büyük Kongresi'nde 45.000 kişilik, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2. Olağan Büyük Kongresinde ise Emniyet verilerine göre 65.000; gayriresmi verilere göre de 80.000 kişinin rekor katılımları ile üst üste 2 kez yeniden genel başkan seçildi.

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için önce aday olmuş, adaylığı imza toplama aşamasındayken Cumhur İttifakına katılma kararı alarak adaylıktan çekilmiştir. 2023 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilmiştir.

Özel Yaşamı

2003 yılında Beyza Molu ile evlendi. Bu evlilikten Merve ve Mina adlarında ikiz kız çocukları olmuştur. Türkiye eski başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğludur.

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