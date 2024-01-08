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        Haberler Gündem İstanbul Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: Cami imamı ve bir kişi bıçakla yaralandı

        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: Cami imamı ve bir kişi bıçakla yaralandı

        İstanbul'un simge mabetlerinden Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. Cami içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.01.2024 - 22:30 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:04
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        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
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        Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

        Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

        Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı.

        ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakanı Tunç "Saldırının ardından şüpheli gözaltına alınmış olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır." dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul’da bu akşam Fatih Camii’de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte.

        Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor.

        Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum." dedi.

        "İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR"

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atıp cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.

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        Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın Ö.S'yi uyararak dışarı çıkmasını istediği, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaraladığı kaydedilen açıklamada, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        CAMİ İÇİNDE SLOGAN ATTI

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar", “Allahuekber putları camiden çıkartın” şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

        Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

        Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        "FAİL YAKALANDI VE EMNİYETİMİZ OLAYI ÇOK YÖNLÜ İNCELİYOR"

        İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah’tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Fatih Camii
        #Galip Usta
        #Bilal Erdem
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