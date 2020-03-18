Futbol Federasyonu'nun corona salgınına ve devletin aldığı tüm tedbirlere rağmen hiç bir tedbir almayarak, sporcu sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde ligleri aynen devam ettirmesini özellikle sporcular büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu içinde de büyük bir fikir ayrılığı olduğu su yüzüne çıktı.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nda Başkanvekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Başkanı da olan Erdal Bahçıvan, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e liglerin tatil edilmemesinden duyduğu rahatsızlığı açıkça bildiren bir mektup yolladı.

Federasyonun tüm yönetim kurulu üyelerine de iletilen mektupta oldukça ağır eleştirilerde bulunan Erdal Bahçıvan’ın federasyon başkanına gönderdiği mektup aynen şöyle:

“Sayın Başkanım,

Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, öncelikle bu hassas günlerde hepinizin sağlıklı olmasını umuyorum.

İnsanlık tarihinin herhalde en ağır ve bedeli en yüksek salgın dehşetlerinden birinin hep birlikte içinden geçiyoruz. Bütün dünyayı ağır bir travmaya sokan bu süreç maalesef ülkemizi de her geçen gün derinden etkiliyor.

Hemen herkesin mutabık olduğu bir tek nokta var 'Kendimizi ve sorumlu olduğumuz kitleyi azami gayretle korumak.'

Her türlü sosyal aktivitenin, seyahatlerin, insani buluşmaların gün be gün minimize edildiği bir dönemde binlerce insani seyahat, hijyen, endişe gibi nedenlerle farklı risklere sokabilecek olan 'Lig maçlarına devam' konusundaki ısrarımızı hakikaten anlamakta zorlanıyorum.

Endişem bu katı inadımızın ilerleyen günlerde bizlere altından kalkamayacağımız ağır vicdani sıkıntılar yaşatmasıdır.

Bu mesajı tamamen bir insani sorumlulukla yazdığımı da hepinizin lütfen bilmenizi isterim.

Selamlarımla.

Erdal Bahçıvan”

Bahçıvan’ın bu mektubuna yönetim içindeki pek çok kişinin de destek verdiği duyuyorum. O zaman şu soru gündeme geliyor:

Futbol Federasyonunda bu gibi önemli kararlar tartışılmadan mı alınıyor?