Bu kulüpleri hangi salak satın alır

Yeni nesil iyi spor yazarlarımız var.

Bazılarından gerçekten çok iyi şeyler öğrendiğim de oluyor.

Favorim Uğur Meleke ama gerek Bein Sports’ta gerek başka kanallarda, özellikle de S Sport’ta çok iyi yorumcularla karşılaşıyorum.

Çok değiller ama iyiler.

Ne var ki, hemen hepsinin çok önemli bir eksiği var.

Futbol dışındaki spor dalları ile yeterince bilgili değiller.

Hadi bizim memlekette futbol bilmek yeterli deyip geçelim, futbolun da ekonomisi hakkında hiçbir fikirleri yok.

Sağdan soldan duydukları beylik birkaç cümle dışında bu konu ile ilgili laf söyleyebilecek olanları yok denecek kadar az.

Yaşı artık pek genç olmasa da yeni nesil diyebileceğimiz bu yazarlardan genelde beğendiğim birisi dün “Kulüplerimiz satılacak” demiş.

Güldüm.

Keşke haklı olsa ve keşke kulüplerimiz satılsa.

Daha doğrusu satılsaydı ya da satılabilecek durumda olsaydı.

Gelin size en büyük dört kulübümüzün piyasa değerlerini söyleyeyim:

Galatasaray: 1 milyar 987 milyon TL

Fenerbahçe: 1 milyar 770 milyon TL

Trabzonspor: 1 milyar 678 milyon TL.

Beşiktaş: 783 milyon TL

Borsada işlem gören hisse değerleri üzerinden kulüplerimizin fiyatı bu.

Peki bu kulüplerimizin borç miktarları ne?

Kulüplerin resmi açıklamalarına göre

Trabzonspor’un borcu 900 milyon TL.

Galatasaray’ın toplam borcu yönetime göre 1.4 bana göre ise 2.1 milyar TL .

Fenerbahçe’nin 3.7 milyar TL.

Beşiktaş’ın ise 1.9 milyar TL.

Bunlar konsolide borçlar.

Yani futbolun sahibi AŞ’ler ile AŞ’nin imtiyazlı ortağı spor kulübü derneklerinin borcu.

Derneklerin AŞ’lere olan borçları ödeme kapasitesi olmadığına göre, derneklerden alacaklar aslında “tahsili gayrı kabil alacak” sınıfında.

Ve bu kulüplerin tamamı her yıl düzenli olarak zarar üretemeye de devam ediyorlar.

Yani borçlar azalmıyor, artıyor.

Yani spor yazarı genç kardeşim çok iyimser.

Bu kulüpler satılmaz.

Bu kulüplere ancak bankalar el koyar.

Dernekler de borçlu kalır.

Galatasaray üzerinden bir örnek vermek gerekirse, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin kaydı açık 10 bin üyesi olduğu varsayılırsa her üyeye 60-70 bin TL borç kalır.



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Trabzon Fenerbahçe’den daha değerli olacak mı?

Yukarıdaki yazıyı yazdıktan sonra gerisini değerlendirmeyi spor yazarı arkadaşlarıma bırakmak isterdim ama dediğim gibi sporun, özellikle de futbolun mali yönü ile ilgili olarak o kadar ilgisiz ve hatta bilgisizler ki, yukarıda anlattığım mali yapılarla ilgili çok önemli bir noktayı gözden kaçıracaklarından kuşkum yok.

O yüzden en iyisi onu yazmak.

Kim bilir belki bir dahaki sefere Ali Koç’un yapacağı basın toplantısının da konusu olabilir.

Şirketleşen büyük kulüplerimizin piyasa değeri açısından en yüksek fiyata sahip olanı yıllar boyunca Fenerbahçe oldu.

Onu takip eden ise Galatasaray’dı genelde.

Ancak yukarıda da gördüğünüz üzere Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde 2’nciliğe geriledi.

Ve Fenerbahçe açısından daha da garip olanı pek yakında ikinciliği de kaybedip 3. sıraya düşebilir.

Ligde Fenerbahçe’nin önünde olan Trabzonspor tarihinde ilk kez şirket değeri olarak da Fenerbahçe’yi yakalamak ve hatta geçmek üzere.

Şu anda Fenerbahçe’nin piyasa değeri 1 milyar 770 milyon TL, Trabzonspor’un ise 1 milyar 678 milyon TL. Trabzonspor’un futbol şirketinin yılbaşından bu yana değer artışı yüzde 261.

Fenerbahçe’ninki ise yüzde 34.

Son bir yıla baktığınız zaman ise durum daha da vahim.

Trabzonspor son 1 yıl içinde yüzde 655 oranında değer kazanırken Fenerbahçe’deki artış yüzde 171.

Bu durumun değerlendirmesini Borsa uzmanlarının yapması gerekir herhalde.