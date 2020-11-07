“Bağımsız” Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Başkanı Murat Uysal görevden alındı.
Yerine eski maliye bakanlarından, eski AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirildi.
Merkez Bankası Başkanı olarak bu kadar kısa süre görev yapan Uysal dışında başka isimler de var.
Bunlardan ilki Sadi Berker. 1949’da koltuğa oturmuş. 1950’de iktidar değişip Demokrat Parti hükümeti başa geçince görevden alınmış.
Yerine gelen Osman Nuri Göver de 2 yıl dayanabilmiş yeni iktidara.
Memduh Aytür, 1960’ta Başkan olmuş, aynı yıl darbe sonrası görevden ayrılmış.
Sonrasında genelde 2 yıllık başkanlar var.
Türkiye’nin ekonomik veya siyasi çalkantı dönemleri Merkez Bankası başkanlarına yaramamış hiç.
1970’lerde siyasi istikrarsızlık, 1990’larda ise ekonomik istikrarsızlık nedeniyle Merkez Bankası başkanları neredeyse her 2 yılda bir değişmiş.
Arada Rüştü Saraçoğlu gibi 5 yıl görev yapan bir başkan dışında hep böyle olmuş.
Ekonomide hedefler tutmamışsa, enflasyon ve kur kontrol altına alınamamışsa fatura hep Merkez Bankası başkanlarına çıkarılmış.
Tek istisna Gazi Erçel olmuş.
Erçel 5 yıl görev yapmış.
Sonrasında Türkiye 2001 krizine girmiş. Merkez Bankası Başkanlığı’na Süreyya Serdengeçti geçmiş ve Merkez Bankası, Bakan Derviş’in getirdiği özerk kurumlar dönemiyle birlikte bağımsızlığını kazanmış.
Sonrası hep uzun başkanlıklar dönemi.
Serdengeçti 5 yıl, Durmuş Yılmaz 5 yıl, Erdem Başçı 5 yıl görev yapmış.
Sonrasında gelen Murat Çetinkaya 3 yıl, Murat Uysal 2 yıl.
Çetinkaya “Laf dinlemediği” için görevden alınmıştı.
Murat Uysal’ın izlediği politikalara bakarsak onun sorunu da “Fazla laf dinlemesiydi” muhtemelen.
Şimdi tecrübeli bir isim koltuğa geçti.
Allah yardımcısı olsun diyelim.
Çünkü Merkez Bankası başkanlarının görev süresi aslında ekonominin barometresi gibi.
Başkanlar da günah keçileri.
Bazen karakter gösterdikleri için, bazen karakter gösteremedikleri için.
Yazının tamamını okumak için:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!