Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları, oyuncu Pınar Altuğ, senarist – yapımcı Birol Güven, müzisyen Can Gox ve milli tekvandocu Kübra Dağlı oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!