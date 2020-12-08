Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EMRE SAKCI'YI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan spora her zaman destek veriyor. Tanıdığımız siyasetçiler içerisinde spora en yakın olduğunu biliyoruz.

MİLLİ TAKIM'IN EURO 2022 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ

"BURADAN ÇIKAMAZSAK AYIPTIR"

Hollanda, Almanya'dan iyidir... Normal şartlarda lider bile bitirebiliriz. Kadro kalitemizle oyun kalitemiz birbirine eşdeğer giderse birinci bile gidebiliriz. Üç takımın finaller için şansı var, diğerlerinden cacık olmaz. Buradan çıkamazsak ayıptır artık.

ABDULLAH AVCI İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

"TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜDE SIÇRAYAMADI"

Geçen hafta da söylemiştik bir sıçrar iki sıçrar diye üçüncüye sıçrayamadı. Abdullah Avcı'nın elinde sihirli değnek yoktu zaten aldığı kadroyla transfer dönemine kadar böyle devam edecek. İki galibiyeti bile kıymetli bir şeydi, sonunda bir yere tosladı. Devre arasına kadar kaç puan alsa kârdır diye bakmak lazım. Avcı imzalı takımlara baktığında da şahane bir imzasını hiç görmedik. Konuştuğu kadar, güzel laf ürettiği kadar güzel futbol üretmişliği yok. Bugüne kadar 7 puan almış olması bile önemlidir.

FENERBAHÇE'NİN DENİZLİSPOR'A YANITI

"BU MAÇI KİMSE HATIRLAMAZ"

Hatırlama konusu olunca bu maçı kimse hatırlamayacak ama öbürü herkesin uzun süre hatırlayacağı bir maçtı. 16 dakika uzayıp Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırdığı hatta Appiah'ın son dakikada kaçırdığı gol gözümün önünde. Rotariu'nun Werder Bremen'e atamadığı gibiydi. Bunu seneye Fenerbahçeliler bile hatırlamaz, o yüzden yanlış cevap vermişler. Gerçi Denizlispor'un yaptığı centilmenliğe, terbiyeye, futbolun bugünkü ortamına uyan bir şey de değil ama bunun cevabı o değil. Fenerbahçe 'Ben bu konulara girmiyorum' deyip üstten bir bakış sergilese daha doğru olurdu.

FENERBAHÇE'NİN DENİZLİSPOR PERFORMANSI

"DERBİYE GÖRE İYİ OYNADI"

Geçen haftaki kötü oyununu kıyasla iyi oyunu vardı. Diğer yandan Denizlispor'un da yanlış bir oyun anlayışı vardı. Fenerbahçe'ye oynamaya bırakırsanız oynuyor. Denizlispor kendini mahkum etti. Fenerbahçe ilk yarıda göstere göstere oyun oynadı.

SERDAR AZİZ'İN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

"SERDAR'IN DEDİĞİ GİBİ OLSAYDI HAKEMİN SARI KART GÖSTERECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Serdar Aziz'in atılması... Fenerbahçelilerin atılmayla ilgili itirazı var mı bilmiyorum ama Serdar Aziz'in 'Hakaretvari bir şey söylemedim' açıklaması... Hakaretvari ifade kullanmadığında atılıyorsun, ana avrat küfür ettiğinde atılmıyorsun demektir bu çünkü Serdar Aziz ana avrat küfür ettiği zaman Göztepe maçında atılmamıştı. Herhalde hakemlerin Serdar Aziz'e karşı 'Bu terbiyesizliğin bir yeri vardır, sen konuşma' deme yöntemi olsa gerek bu. Eğer Serdar Aziz'in dediği gibi olsaydı hakemin sarı kart göstereceğini pek zannetmiyorum. Ali Palabıyık gibi Fenerbahçe'ye her zaman iyi davranmış bir hakemin durduk yerde buna kart gösterme heveslisi olduğunu sanmıyorum.

"SERDAR VE OZAN, EMRE'NİN MİRASI İÇİN YARIŞIYOR"

Şu anda Emre'nin mirasını paylaşmaya çalışan bir grup var. Birisi Serdar Aziz. Diğeri Ozan Tufan. Bu ikisi 'Emre'nin mirasçısı benim' gibi bir yarışı var. Serdar, Ozan'a kıyasla biraz daha antipatik, daha vikingvari yapıyor itirazları. Galatasaray'da da yapıyordu. Serdar Aziz daha çok kırmızı kart görür bu tavrıyla.

RODALLEGA'NIN POZİSYONU

"BU PENALTI İPTAL EDİLİYORSA BAŞKA BİR KURAL VAR HERHALDE"

VAR'a niye gittiğini anlamadım çıplak gözle de net penaltı gibi duruyordu. Ağır çekim görüntülerde de benim penaltı olduğuna ilişkin fikrim pekişti. 'Bu penaltı hatta iki kez penaltı' diyorsun. VAR'dan sonra başka bir itiraz merci de yok. Hakem değil dedi. Arda Kardeşler ne gördü de Ali Palabıyık, Arda Kardeşler'in ne gördüğüne katıldı anlamış değilim. Penaltı idi ama hakemlerin de bizim görmemiş olduğumuzu görme ihtimalleri var. Kör parmağın gözüne bu kadar bariz bir penaltıyı iptal ediyorlarsa başka bir kural var herhalde bilmiyorum.

EROL BULUT'UN '8 YERİNE 16 DAKİKA' AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE, SEZONU HAKEMLERLE OYNAMAK İSTİYOR"

Fenerbahçe'nin bu sezon hakemlerle oynamak istediği, hakemlere sürekli olarak bir şeyler söylemeye çalıştığı çok net. Bunu bir iletişim metodu olarak benimsemişler herhalde. Sürekli tekrarlıyorlar. Kimse de diyemez ki 'Yanlış yapıyorlar' Bu da futbol takımı yönetmenin taktiklerinden bir tanesi. Yöneticiler bunu bir taktik olarak da baskı unsuru olarak kullanmakta da özgürler. Buradaki mesele şu, aynı sözleri başka birisi söylediğinde kendisinin PFDK'ya sevki, ceza miktarına falanına filanı nasıl olacak onu gözlemlemek isterim. Çok kibar bir şey söyleniyor dört maç ceza... Öbürü söylüyor üç maymun, duymadım görmedim... Garip olan bu.

EROL BULUT'UN KASIM PLANI TUTMADI

Erol Bulut'un durumu normal. Yeni kurulmuş bir takım yeni bir teknik direktör, Fenerbahçe'nin ligdeki yerinde bir sıkıntı yok. Ama 'Giderek daha iyi olacağız' Erol Bulut'un kendi söylemiydi, daha iyi olmuyorlar. Bir iyi oluyor bir kötü oluyor. Yoksa kimsenin durumu fevkalade başarılı değil.

GALATASARAY'IN SAVUNMASI

"LUYINDAMA GÜVEN VERMİYOR, DONK DAHA İYİ OYUNCU"

Luyindama'ya zerre güvenmiyorum. Atletik yetenekleri çok yüksek ama kafa yetenekleri çok küçük. Donk'u her zaman daha çok beğeniyorum ama onda da 'cıvıklık' sorunu var. Donk zaman zaman cıvıtabiliyor. Galatasaray sorunundaki esas sorun Marcao'daki form düşüklüğü... Hiç olmadığı yere kendi ayağındaki topta iki tanesini rakibe verdi. Rakibe ikramlarda bulunmaya başladı, çok pas hatası yapıyor.

"FATİH ÖZTÜRK GÜVEN VERMİYOR"

Fatih Öztürk güven vermiyor. Saatli bomba gibi. Bu maçta ne yaptığını anlamadım, yüreğim ağzımda seyrettim. Kalede kaleci yok gibi. Galatasaray'ın kalesini niye bu çocuğa emanet ettiler anlamadım. Fatih Terim geçen sene de istemişti ama adaşlık kontenjanından istedi herhalde.

"FATİH TERİM FORMSUZ"

Fatih Terim'in oyunu seyirci kıvamında seyrettiği zamanlar oluyor. Bu haftadaki oyunda orta sahada değişiklik yapılması gerektiği bangır bangır bağırdığı anlarda uzun süre değişiklik yapamadı. Maçın sonlarına doğru da hızlı bir biçimde çok sayıda değişiklik yaparak takımı çok sayıda gence emanet etti. Evet onlardan birinin attığı gol sayesinde bu durum normal gibi görünse de Allah muhafaza o dakikalarda gol yense 2-0'ken durum sahada titrek dolaşırdı o çocuklar. Yakardın o çocukları. Fatih Terim formsuz. Madem bu çocuklar oynuyordu geçen sene niye sahaya atmadın? Birçoğu geçen sene de vardı.

"DIAGNE'NİN GOLÜ USTA İŞİ. LEWANDOWSKI ATAR BUNLARI"

O gol akıl almaz usta işi. Lewandowski atar böyle golleri. Çok iyi bir gol attı Diagne. Ben Diagne'yi savunmuyorum. Galatasaray'da bir sorun var diyordum. 13 milyon Euro verip bir oyuncu alıyorsan, o da seni şampiyon yapıyorsa ve o parayı hak ettiğini düşünüyorsan o oyuncuyu 3 ay sonra ne idüğü belirsiz bir takıma bilabedel kiralamazsın. Sonra geri döndüğünde kenara atmazsın. Veyahut Abdurrahim Albayrak'ın kişisel PR'ı uğruna, zoraki almış olduğun Falcao tel tel dökülürken bu çocuğu oynatırsın. Üç maç üst üste oynadı 4 gol attı. Kaçırdı mı, kaçırdı, kim kaçırmıyor ki? En zirve zamanında Romario, Hayrettin'e gol atamamıştı.

MUSTAFA CENGİZ'İN "BANA HIRSIZ DEMESİNLER YETER" AÇIKLAMASI

Bunların tek başarısı 'Çalmadılar' diye düşünüyorlar demiştim ama bu söylediğim menajer rezaletlerinden önceydi. Kimse yanlış anlamasın 'Çaldılar' demiyorum, 'Çalmadılar' da demiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum çünkü bu yapılan şeyin etik olarak doğru olmadığını söylüyorum. Son bir senedir parayı doğru kullandığına dair şüphelerim var.

"CENGİZ RÜYASINDA BİLE GÖREMEYECEĞİ BİR KOLTUKTA"

Mustafa Cengiz çok seviyor konuşmayı çünkü rüyasında göremeyeceği bir koltuğa oturttuğumuz için bir post Dursun Özbek travma sonucunda hak etmediği bir koltukta. Kendini de fasulye zannetmeye başladığı için sürekli konuşuyor. O gibi makamları işgal edenler için çok laf iyi değildir. Bu kadar konuşan Galatasaray başkanı hoş karşılanmaz.

"O GÜN DURSUN ÖZBEK'TENSE MUSTAFA CENGİZ'Dİ, BUGÜN DE DURSUN ÖZBEK'TENSE MUSTAFA CENGİZ"

Bir şeyi yapma ve belli zaman sonra yaptığının uzun vadeli sonuçlarında umduğunu bulamaması sonucu karar değiştirme vardır. Birini seçersin oy verirsin, işin başına gelir. İşini iyi yaptığı sürece desteklersin, yapamadığı zaman da desteğini çekersin. Demokrasi budur. Takım taraftarlığı başkadır demokratik süreç farklıdır. O gün Dursun Özbek'tense Mustafa Cengiz'di. Bugün de Dursun Özbek'tense Mustafa Cengiz ama ideal Galatasaray yöneticisi mi değil. Doğru dürüst bir başkan adayımız olsa ona mı oy verirdik? Hayır.

FLORENT HADERGJONAJ'IN KIRMIZI KARTI

"ÇOK ANLAMSIZ BİR KARARDI"

Bana sorarsan asla kırmızı değildi. Biraz ağır bir karar oldu. Niye kırmızı kart olduğunu da çözemedim. Bazen faul bile verilmiyor bu pozisyonlara. Ona niye kırmızı verildi? Çok anlamsız bir karardı.

Beşiktaş'tan birinin Mustafa Denizli'yle yemek yediğini zannetmiyorum. Sergen'in yerine düşündüklerine ihtimal dahi vermiyorum. Mustafa Denizli 1985'ten beri arkadaşım. Galatasaray'da yönetici de başkan da olabilirdim, olabilirim onunla yemek de yiyebilirim. Mustafa Denizli insanlık olarak spor camiasında çok üst kalite bir futbol adamı. Bunlar zırvanın zırvası. Ama Sergen de bunu bilsin ki dünyada böyle şeyler olur.