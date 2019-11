Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Serkan Reçber ve Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı. Fatih Altaylı ve Serkan Reçber'in yorumları şöyle:

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI

Serkan Reçber: Kasımpaşa'nın çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Kazanan Gençlerbirliği'ni tebrik etmemiz lazım. Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesi, oyuncu grubunun enerjisinin yükselmesi... Doğru oyunu oynadık ama doğru oyunu oynarken oyuncu arkadaşlarımızın beklenen performansı sergileyemedi. Penaltı bence penaltıydı. Mutlaka düzelecek. O gücümüz var, o inancımız var. Teknik adama, oyuncu arkadaşlara güveniyoruz. İlerleyen haftalarda inşallah kazanacağız ve bunu sürekli hale getireceğiz.

"Hamza hoca elbette ki değerli katkı sağladı ama ülkemizde mutlaka saha içerisinde lidere ihtiyacınız var. Sessegnon hem kaptan hem liderdi. Takım arkadaşlarına, oyuna, hakeme zaman zaman gösterdiği tepki, takımı galibiyete götüren faktördü. Kaliteli ve kariyerli yabancının oyunu ve takımı ne kadar değiştirebileceğini göstermesi açısından doğru bir oyuncu"

GALATASARAY'IN 41 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ!

Fatih Altaylı: Galatasaray sahaya çıkıyorsa favori olan odur. Okan Buruk'un 'Favorisiniz' demesi de ancak goygoy ve dolduruş olabilir. Okan Buruk'un da as elemanlarını kenarda oturtup, savunmacı oyuncularıyla kurduğu 11 de bunu doğrular. Geçen sene gördüğümüzden daha agresif bir Başakşehir vardı sahada. Lemina, ikinci yarının başından itibaren 'Ben her an takımı yakabilirim' modunda bir oyun sergiledi. Tam da önümde yaptı her şeyi. 'Birazdan felakete sebep olabilir' diyorduk. Attığı çalımlardan ötürü kendine aşırı bir özgüven verdi. 20 kere ceza sahasının önünde gereksiz çalımlar, dönüşler yaptı. 'Hatayı yapıyorum' dedi. Normalde Lemina'nın teknik direktör veya takımdaki lider tarafından uyarılması gerekirdi ama lider olmadığı için Lemina bütün salaklığıyla lidermiş gibi davranmaya çalıştı. Bir kere yapamayıp kaptırırsanız kimse size 'İyi oynadı' diyemez. Lemina golü yedirteceğini ikinci yarının başından itibaren bağırdı. Bunun dışında takımda fazlaca bir sorun yoktu.

"EMRE MOR, INSTAGRAM, TWITTER'DA MODELLERE YÜRÜMEYE DEVAM ETSİN"

"Sahanda puan kaybedebilirsin ama garip olan şeyler vardı. Belhanda'yı oynatmayabilirsiniz, doğru da yapıyorsunuz bana sorarsanız. İlk 11'de sahaya çıkarmıyorsunuz, 75'te oyuna almak nedir? Alma, başka birini al. Yunus niye yok? Emre Mor... Lider oyuncu sıkıntısı gerekirken Feghouli çıkarken Emre Mor'u niye alıyorsunuz? Emre Mor'a çok şans verildi ancak kullanamadı. Emre, ileriye doğru katkı sağlamadığı gibi savunmada zafiyet yaratıyor. Olmayacak Emre Mor, gösterdi. Bana sorarsanız futbol oynayacak kapasitesi kalmamış. Instagram, Twitter'dan genç modellere yürümeye devam etsin ama sahada da hızı falan kalmamış. Maçın verilmesindeki bir sebebi Lemina'ysa ikincisi de Feghouli-Emre değişikliğidir"

"GALATASARAY'DA ÇOK CİDDİ BİR TEKNİK DİREKTÖR PROBLEMİ VAR"

"Belhanda'yı madem oynatacaktın oyuna onunla başla sonradan alma. Nagatomo daha önce girmeliydi, Emre bitmişti. 20 tane falan ağır depar attı. Bunların bazılarında müthiş bindirdi. Bu çocuğu daha önce alman lazımdı. Galatasaray'da çok ciddi bir teknik direktör problemi var. Fatih hoca böyle dönemler yaşar zaman zaman. Bunu Özhan Canaydın başkanlığında yaşadı. İki sezon aynı felaket tablosunu yaşadı Fatih Terim. Ocak falan deyip ne paralar harcandı... 10 milyon Euro verilip Revivo'lar alındı. Olmaz! Geçen sezon da olmazdı, Beşiktaş ve Başakşehir kendi beceriksizliğiyle Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Bu sene bu beceriksizlikler olmazsa Galatasaray'da ocakta da şubatta da martta da olmaz. Böyle bir futbol, böyle bir teknik direktörlük, böyle basiretsiz saha içi yönetimi yok!"

"TERİM, 'BANA İSTEDİĞİM TAKIMI KURMADINIZ' DİYEBİLİR AMA ELİNDEKİLERLE BİR ŞEY YAP"

"Terim diyebilir ki 'Bana istediğim takımı kurmadınız' Terim, Muric, Trezeguet ve Onyekuru'yu istiyordu. Gittiler onları bunları aldılar. Tamam sen bunları istemedin de elindekilerle de bir şey yap. Hiçbir şey yapmadığın gibi hata üstüne hata... Nzonzi'ye mesaj verdiğini sanmıyorum. Çok kaliteli bir oyuncu olmakla beraber faydasız oynuyor. Pas yüzdesi yüksek ama o paslar ne işe yarıyor? Takımı hücuma kaldırıyor mu? Yemin ederim ki Donk, Nzonzi'den daha faydalı pas atıyor. Kabahat Nzonzi'de mi teknik heyette mi bilmem ama istatistiki açıdan çok iyi olmakla beraber katkı açısından hiçbir halt yapmıyor."

"TERİM SEZON BAŞINDAN BERİ BİR TANE DOĞRU BİR ŞEY YAPMIYOR"

"Terim'in maç içerisindeki dokunamayışlarını ve dokunuşlarını eleştiriyorum. Fatih Terim, sezon başından beri bir tane doğru bir şey yapmıyor. Kimle başlayacağını bilemem ama değişiklik yapmak gerekiyorsa doğru değişiklik yapıyor. Tam ne yapacağını bilemeyen teknik direktör tavrı bu. 'Birisi bana yardım etsin' diyor. Ama o yönetim kurulundan bu yardımı sağlayacak birisi var mı? Yok! Ocak ayı falan yalan dolan. 'Ben ocak ayında Galatasaray'ın bir miktar daha parasını harcatacağım, acayip adamlar alacağız ve hiçbir şey değişmeyecek' demek bu. Ne ocaklar gördük! Geçen ocak ayında ne değişti? Müthiş bir şey mi oynadı Galatasaray? İmparator, iyi hoş falan da her şeyin oluru var olmazı var. Bu nokta, olmaz noktası. Galatasaray, bu sezonu bıraksın. Şampiyon olsa da olamasa da Galatasaray sezon sonunda doğru dürüst bir gelecek planı yapmalı. Galatasaray'ın bir gelecek planı yok. Galatasaray'ı yönetenlerin gelecekle ilgili bir planı var mı? Galatasaray yönetiminin en uzun vadeli planı, hocanın ocak planıdır. O da hocanın planı varsa. Kaleciyi ne yapacağız mesela? Muslera'dan sonrası var mı? Muslera'ya senede bu kadar para vermeye devam edecek miyiz? Bir plan var mı?"

"GALATASARAY'IN TEMEL PROBLEMİ, TRANSFERLE ÇÖZÜLECEK DEĞİL"

Serkan Reçber: Galatasaray'daki temel problemin, hocanın ifade ettiği gibi transferle çözüleceğini düşünmüyorum. Ana problemin oyuncu grubundaki duygu azalması, tabir yerindeyse doymuş oyuncu fazlalığı olarak görüyorum. Oyuncuların daha az istediğini daha az hareket ettiğini görüyorsunuz. İştahla alakalı bir problem var. Transferi doğru planlarsanız finansal yapıyı doğru planlarsanız oyunu geliştirirsiniz. Galatasaray'daki plansızlığın temelinde gelen ve giden oyuncu özelliklerinin birbirinden farklı olması, Galatasaray'ın oynadığı oyunu birbiriyle uyumlu olmayan bir durumu getirdi. Nzonzi ve Fernando... İki farklı 6 numara. Ndiaye'nin oyun tanımıyla Seri ve Lemina'nın oyun tanımı aynı değil. Ndiaye tarzında oyuncuya ihtiyaç vardır. Bir diğeri de Onyekuru'ydu. Onyekuru ile Babel çok başka oyuncular. Üç tane başka oyuncu yollayıp, başka üç futbolcu transfer ettiniz ve aynı oyunu oynamaya çalışıyorsunuz"

"YUNUS AKGÜN'ÜN EMRE MOR'DAN FAZLASI VAR"

"Yunus Akgün'ü U20 Fransa maçında seyrettim, sahanın en iyisiydi. Oraya gelen scout'ların ilk not ettiği oyuncuydu. Emre Mor'dan ne eksiği var? Fazlası var! Oynamalı. Emre Mor'a verilen şans Yunus Akgün'e verilmeli. Yunus gevşek mi? Çağır, konuş. Fatih hoca bunları yapardı. Zafiyet davranışsa Emre Mor'a da aynı uygulamayı yap"

BAŞAKŞEHİR, DOĞRU OYUNU OYNADI"

"Başakşehir 70'e kadar bekledi, doğru yaptı. Kırılma Mahmut-Gulbrandsen değişikliğiydi. İrfan Can orta sahaya kanada Gulbrandsen geçti ve başka bir oyun oynandı. Momentumu yükselen bir Başakşehir var"

"GALATASARAY'IN RADİKAL DEĞİŞİKLİK YAPMASI GEREKİYOR, TRANSFER DEĞİL"

"Galatasaray'ın sorunu Fatih hocanın dediği gibi transferle değil. Bunu belki de algı oluşturmak ve yönetmek için çok fazla işaret ediyor. İddia ediyorum ocakta transferle çözülecek bir problem değil. Kökten, radikal bir çözüm bulmak, sorunu tartışmak, eksiklerle yüzleşmek ve özeleştiri yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Elbette ki üç sene şampiyon olunmaz, bunlar futbolun içerisinde var ama bir değişim istediği aşikar."

"FATİH TERİM BUGÜN FAYDALI OLAMIYOR. DESİN Kİ 'BENİM SIKINTIM VAR, KENARA ÇEKİLEYİM"

Fatih Altaylı: Galatasaray'da herkes tribünlere oynuyor. Hoca tribünlerle durumu idare etmeye çalışıyor. Hoca üzerinden tribünle etkili olmaya çalışan yönetim var. Saha içerisinde lider eksiği var diyoruz ya saha dışında lideri mi var Galatasaray'ın? Böyle mi lider olunur... Askerlerini sürekli satan lider olur mu? Askerleri sürekli tribünün önüne atıyor. Eski Fatih Terim böyle miydi? Fatih Terim bu sene müthiş bir formsuzluk içerisinde. Fatih Terim bizim canımız ciğerimiz. Hatasıyla sevabıyla. Hocamızı seviyoruz ama bugün Fatih Terim, Galatasaray'a faydalı olamıyor. Desin ki 'Benim kafa şişti, sıkıntım var. Ben bir kenara çekileyim. Size güzel bir teknik direktör de önereyim. O gelsin, yönetsin' Olmuyor çünkü! Olmayacağı da belli. Yönetimde Fatih Terim'e karşı tavır alacak basirette bir adam da yok. Madem Fatih Terim bu kulübün aklı, her şeyi... O zaman desin ki 'Benden bu sezon olmuyor, formsuzum. Bilmem kimi getirelim ben de yanında oturayım' Transferle her şey çözülmez!

"HANGİ TRANSFERİ KÖTÜ? OYUNU VE OYUNCUYU ÇALIŞARAK DEĞİŞTİRMEK DE GÖREVDİR"

Serkan Reçber: Teknik direktörün görevlerinden biri de oyunu değiştirmek, oyuncuyu geliştirmektir. Oyuncuyu çalışarak değiştirmek... Seri'ye, Okan'a, Lemina'ya, Babel'e, Adem'e, Şener'e, Jimmy'ye, Andone'ye, Falcao'ya kötü oyuncu kötü transfer diyebilir misiniz? Asla. Önemli olan transferde uyumu yakalayabilmektir. Birlikte hareket etmektir.

ARDA TURAN - FATİH TERİM ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

"ARDA, GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR. BOŞ MUKAVELEYE DE İMZA ATAR"

Fatih Altaylı: Çarşamba akşamı Arda Turan'la beraberdim. Cuma günü oluşan tablonun ortaya çıkacağı çarşamba günü anladım aramızda geçen diyalogtan. Arda duygusal bir çocuk. Taraftarı olan, duygusal bağ kurabileceği bir yerde olmak istiyor. Orası da Galatasaray. Başka bir yerde olmak istemiyor zaten. Çok net Arda, Galatasaray'a gelmek istiyor ama mal sahibi Barcelona. Ben eminim ki Arda, Galatasaray'da beş kuruş almadan oynar. Taraftar, Arda'yı ister mi? Bilmiyorum. Galatasaray'a gelirse toparlanabileceğini, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Gelirse Galatasaray'da futbolu onurlu şekilde bırakabilir. Başakşehir'de mutsuz, Başakşehir de onunla mutsuz. Arda, Galatasaray'da boş mukaveleye imza atar. Yaptıklarından da ağır bir pişmanlık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir milli maç kampında yaşanan olaylar, Arda'nın bütün kariyerini alt üst etti. Orada başlayan mesele yürüdü yürüdü, silahla hastane basmaya kadar gitti. Arda, Galatasaray'ın saha içerisindeki yerli lideri olur.

"ARDA OYUNU DEĞİŞTİREMEZ AMA HAVAYI DEĞİŞTİRİR, TEKNİK DİREKTÖRE FAYDALI OLUR"

Serkan Reçber: Şenol hocanın Arda görüşüne katılmıyorum. Arda'nın yaptıklarını konuşup negatif sinerji oluşturmaya gerek yok. Kendi hatalarından kaynaklı bunları yaşadı. Ders aldı mı? Aldığı görünüyor. Milyonların önünde el öpmesi, hatalarını görmesi ve telafi etmesi noktasında önemli mesaj. Arda'nın devre arası gelip Galatasaray'daki oyun içi zafiyetleri giderebileceğini bu fiziğiyle düşünmüyorum. Ama duyguyu değiştirir mi? Evet. Hava getirir. Teknik adama faydası olur. Sahaya liderlik yapar mı? Yapar. Şu kadar değerli kariyerin Galatasaray'da bitirmesi gerekiyor.

Fatih Altaylı: 20'li yaşlarında hangimiz hata yapmadık? Ne eşeklikler yaptık, birileri bizi affetmeseydi, biz hatalardan ders almasaydık bir yere geldiysek buralara gelebilir miydik?

FENERBAHÇE 1 PUANA RAZI OLDU

"LİGİN EN KÖTÜ HAKEMİ VARDI!"

Fatih Altaylı: Ligin en kötü hakemi vardı. O gol ofsayttan mı faulden mi iptal oldu? Hala tartışıyoruz, mesele bu. Ben golün niye iptal olduğunu anlamadım. Ofsayt da yok, faul zaten hiç yok. Bu şu demek, Mete Kalkavan 'Ben bu golü iptal edeyim, nedenini sonra düşünürüz' dedi. Rezalet burada.

Serkan Reçber: VAR hakemi çağırdığına göre ofsayt değil. Ofsaytta VAR hakemi çağırmaz.

"FENERBAHÇELİLER, MAÇIN TEKRARINI İSTEMELİ!"

Fatih Altaylı: VAR ve orta hakem anlaşmış ve demiş ki 'Biz bu maçı halledelim. Ali Koç şimdi bir şeyler söyleyecek ama... Fenerbahçeliler bu maçın tekarını istemeliler. Penaltıda kural ihlali var, çok net. Hakem, Fenerbahçe'ye olmayan bir penaltı veriyor. Oyuncular bile şaşırdı penaltı olmasına. Bana bu hakemleri anlatma. Madem penaltı, tekrarlat kardeşim! Fenerbahçeliler penaltı olmadığını biliyor o yüzden itiraz etmiyor, hakem 'Ben ne verdim acaba?' diye tekrar ettirmiyor. Böyle bir hakemlik modeli yok! Bunun adı iğrenç hakemliktir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle hakem göremezsin. Ne VAR'ında ne yokunda! Kimse de bir şey diyemiyor! Normalde 4-4'lük bir iş olmuş olsa Fenerbahçe yönetimi 18 sayfalık bir bildiri yayınlar, 'Penaltı niye tekrar ettirilmedi' der. Onlar da diyemedi!

ERSUN YANAL'IN KADRO TERCİHLERİ

"FERDİ, GOL ATTIRMAK, ATMAKTAN BAŞKA NE YAPTI DA OYNATMIYORSUN?"

Serkan Reçber: Bu maç Tolga'nın oynayacağı bir maç değil. Ersun hocaya şunu sormak isterim, Ferdi oyuna girdiğinde gol atmak ve attırmaktan başka ne yaptı da oynatmıyorsun? Oyuna niye almazsın? Deniz'den kolay vazgeçtin, neden oyuna almıyorsun? Vedat yokken, Mevlüt yokken orada oynatacak oyuncunuz yokken altyapınızda oraya koyacak bir oyuncunuz yoksa bu altyapı niye var diye sorgulanmalı! Bu bize plansızlığı gösteriyor!

"ERSUN YANAL BASKIDAN EN ÇOK OLUMSUZ ETKİLENEN KİŞİ"

"Fenerbahçe taraftarının mutlu olmadığı görünüyor. 3-2 kazandığında stattan çıkan taraftarlar Ali Koç'u da dahil ederek mutsuzdu dedik. Takımın üzerindeki aşırı baskı, oyuncuların performansını aşırı etkiliyor. Ali Koç'un çok iyi bir Fenerbahçeli olması, zaman zaman duygularıyla hareket edip iyi niyetle yapmaya çalıştığı konuşmaların, tesise gelmesinin zaman zaman oyuncular tarafında baskı oluştuğu net. Ersun Yanal bu baskıdan en çok olumsuz etkilenen kişi"

"FENERBAHÇE'NİN OYUN PLANI YOK"

"Fenerbahçe'nin bir oyun planı yok. Futbolsever olarak üzülerek söylüyorum. Galatasaray'ın bir planı var, yapamıyor. Beşiktaş'ın bir oyun planı var ama yapamıyor. Ersun hoca formsuz. Doğruyu oynamak zorunda"