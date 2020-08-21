Fas Kralı 6. Muhammed: "Kovid-19 desteği sonsuza kadar sürmeyecek"

AA

Kral 6. Muhammed, Fas Halk Devrimi'nin 67. yıl dönümü münasebetiyle halka seslendi.

Konuşmasında Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vakalarda artış yaşandığına dikkati çeken 6. Muhammed, devletin salgından zarar gören ve geçim kaynağını kaybeden ailelere dönük olarak şu ana kadar elindeki tüm imkanları kullandığını ancak bu yardımların sonsuza kadar sürmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Sağlık sektöründe çalışanlardan virüse yakalananların sayısında da artış yaşandığını belirten Kral, gelinen noktanın iç açıcı olmadığını, vakalardaki artış devam ederse Kovid-19 Bilim Kurulu'nun yeniden ve eskisinden daha sıkı bir karantina sürecine girilmesi tavsiyesinde bulunabileceğini kaydetti.

Fas Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede şu ana kadar 775 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, vaka sayısı da 47 bin 638'e yükseldi.