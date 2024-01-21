Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        51
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        30
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        19
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fas-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Fas-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı. Fas'ın golünün asistini Galatasaraylı Hakim Ziyech yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise bir başka Galatasaraylı Cedric Bakambu penaltı kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziyech'in asisti galibiyete yetmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2´nci maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Laurent Pokou Stadyumu´nda oynanan karşılaşma 1-1´lik eşitlikle sona erdi. Fas´ın golünü 6´ncı dakikada Hakimi´den geldi. Hakimi´nin golünde asisti yapan isim Galatasaraylı Hakim Ziyech oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti´ne 1 puanı getiren golü ise 76´ncı dakikada Mvumpa kaydetti.

        BAKAMBU PENALTI KAÇIRDI

        Öte yandan Galatasaraylı diğer bir oyuncu Cedric Bakambu, 42´nci dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti´nde mücadeleye 11´de başlayan Masuaku, 90 dakika görev yaparken, Bakumbu 52 dakika sahada kaldı. Fas´ta mücadeleye 11´de başlayan Hakim Ziyech ise 73 dakikada sahada kaldı. Ziyech, 73´üncü dakikada yerini Adli´ye bıraktı.

        Bu sonuçla Fas puanını 4´e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 2´ye yükseltti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dev maçta ilk gol geldi!
        Dev maçta ilk gol geldi!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa