"Ne oluyor arkadaşlar?"

Faruk Süren: Ne oluyor arkadaşlar? - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Faruk Süren, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir restoranda görüntülendi. Mekanda arkadaşlarıyla birlikte oturan Süren, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şok yaşadı.

Maskesiz olduğu görülen Faruk Süren, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne oluyor arkadaşlar?" dedi. Süren, daha sonra maskesini takarak, sohbetine kaldığı yerden devam etti.