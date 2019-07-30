Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Faruk Süren, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kısa süre tur atan iş adamı, daha sonra bir restorana geçti. Süren, yemek eşliğinde dostları ile toplantı yaptı.

Uzun süren toplantının ardından dünyaca ünlü klasik giyim mağazalarını da gezmeyi ihmal etmeyen Faruk Süren, daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.