Türk futbolunun efsane başkanlarından birisi olan Faruk Süren, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Hafta içi klasik takım elbiseleri ile görmeye alıştığımız iş adamı Faruk Süren, bu kez hafta içi olması nedeniyle spor giyim tarzı ile objektiflere yansıdı.

Yakın bir arkadaş grubu ile alışveriş merkezinde buluşan Faruk Süren'in spor kıyafetleri içindeki şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.