Faruk Peker'den Müjde Ar'a 'İffet' yanıtı

Ne gibi spekülasyonlar?



Moskova'ya gitmişiz Türkan Şoray ile 'Bir Aşk Masalı' filmini çekiyoruz. Aslanlar gibi oynuyorum. Sonra ben filmi bırakmışım ekstra para istemişim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Eski Başbakanlarından Recep Peker'in torunuyum. Babama ve anneme karşı sorumluluğum var. 20 yaşındayım o zamanlar. Babamı o dönem tanıyanlar bilir nasıl bir insan olduğunu. Bu filmin gizli ortaklarından bir tanesi Allah rahmet eylesin ünlü bir kabadayı idi. Ben öyle bir şey yapsam, o filmi Moskova'da bıraksam neler olurdu. Bir kere sen bir yalan atarken senaryonu sağlam yazacaksın. Babam git oyna demiş bu şartlarda biz de gidip oynamışız. Niye uydurdular bu yalanı; çünkü ben seninle 5 yıllık anlaşmaya imza atmamışım. Bütün sebebi bu... Bana yar olmadı, başkasına da yar olmasın... Birisi de 'Gel bakayım sen böyle bir terbiyesizlik yaptın mı?' demedi...