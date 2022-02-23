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İFFET ATIŞMASI... Faruk Peker'den Müjde Ar'a son dakika 'İffet' yanıtı - Magazin haberleri

Faruk Peker'den Müjde Ar'a 'İffet' yanıtı

Ünlü aktör Faruk Peker'in, 1982 yılında çekilen ve Müjde Ar ile rol aldığı 'İffet' filmindeki kültleşen 'araba camı sahnesi' hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu

23.02.2022 - 12:38 | Güncelleme: MAGAZİN

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker, geçtiğimiz hafta sonu Habertürk'e verdiği röportaj ile yıllardır süren suskunluğunu bozdu. Ankara Gölbaşı'nda mütevazi bir yaşam süren Peker, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • Türk sinemasında kültleşen 'İffet'teki 'araba camı sahnesi' hakkında da konuşan Peker'in açıklamaları 40 yıl önce çekilen filmi yine Türkiye'nin gündemine taşıdı.

  • "50 YIL KONUŞULACAK"

    Faruk Peker, o sahneyle ilgili, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; "Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak". Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık." dedi.

  • Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da ifade eden usta aktör, "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük." şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • "O SAHNEDEN HABERİM VARDI"

    Bu sözlerin ardından Müjde Ar, Hürriyet'ten Savaş Özbey'e yaptığı açıklamada, o sahneden haberi olduğunu söylerek, "Senaryoyu okudum. Her sahneyi biliyordum. Hiçbir filmde sete senaryoyu okumadan çıkmadım. Bu, bütün oyuncular için böyledir." dedi.

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