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        Haberler Sağlık Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri 11, diğeri 8 yaşındaki iki kız kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:03
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          Çığlı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Neçirvan ve Medina Berk çiftinin 11 yaşındaki kızı Eylül ile 8 yaşındaki kızı Narin, farklı göz renkleriyle dünyaya geldi.

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          Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eylül'ün bir gözü mavi, diğeri siyah, 3. sınıfa giden kardeşinin de bir gözü mavi, diğerinin yarısı siyah yarısı ise mavi renklerden oluşuyor. Kız kardeşlerin farklı göz renklerine sahip olması, görenleri şaşırtıyor.

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          "YEĞENLERİMİN DE GÖZLERİ BÖYLE"

          Baba Neçirvan Berk, kızlarının farklı renkte gözlere sahip olmasının aileden gelen bir durum olduğunu söyledi.

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          Ablasının da bir gözünün siyah, diğerinin mavi olduğunu belirten Berk, şunları kaydetti: "Benim gözlerimin de yarısı mavi, yarısı siyah ama fazla fark edilmiyor. İki kızımın gözleri de mavi ve siyah renkte. İki yeğenimin de gözleri böyle.

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          Erkek kardeşimin de gözlerinden biri siyah, biri mavi. Kızlarımın görme ile ilgili bir sorunları yok ama her ikisinin de birer kulağında biraz işitme kaybı var. Kaç kez doktora da götürdüm ama neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Tedavi olmaları lazım. Eylül sol, Narin de sağ kulağında işitme kaybı yaşıyor."

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          Kızlarını daha önce Van ve kentteki hastanelere götürdüğünü fakat sonuç alamadıklarını dile getiren Berk, "Çocuklarımın gözlerinin farklı olması ilgi görüyor. Birçok kişi gelip çekim yapıyor. Görenlerin çoğu fotoğraf çektirmek istiyor" dedi.

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          "BİZİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

          Eylül Berk de gözlerinin doğuştan farklı renkte olduğunu belirterek, "Görmede bir sıkıntımız yok. Sadece işitmede biraz problemimiz var. Tedavi görseydik iyi olurdu. Bizi okulda, dışarıda görenler çok şaşırıyor, fotoğraf çekmek istiyor. Gözlerimizi seviyoruz. Bu bir Allah vergisi" dedi.

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