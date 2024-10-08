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        Haberler Sağlık Fare beyninde atıkları temizlemeye yardımcı olan "glimfatik sistemin" insan beynindeki izlerine ulaşıldı | Sağlık Haberleri

        Fare beyninde atıkları temizlemeye yardımcı olan "glimfatik sistemin" insan beynindeki izlerine ulaşıldı

        ABD'den araştırmacılar, daha önce farelerin beyinlerinde tespit edilen, atık maddelerin damarları çevreleyen kanallar aracılığıyla temizlendiği bilinen "glimfatik sistemin", insan beyninde de izlerine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:55
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        İnsan beyninde atıkları temizlemeye yardımcı sistem tespit edildi
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        ABD'den araştırmacılar, daha önce farelerin beyinlerinde tespit edilen, atık maddelerin damarları çevreleyen kanallar aracılığıyla temizlendiği bilinen "glimfatik sistemin", insan beyninde de izlerine ulaştı.

        Bulguları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Amerikalı bilim insanları, beyin ameliyatı geçiren 5 hastanın beynine kontrast madde enjekte etti ve bu maddeyi manyetik rezonans görüntüleme (MRI) aracılığıyla takip etti.

        Araştırmacılar, önceki araştırmalarda "glimfatik sistem" olarak tanımlanan, beyindeki atık maddelerin damarları çevreleyen kanallar aracılığıyla çıkarılması işleminin farelerin beyinlerinde tespit edildiğini bildirdi.

        İnsan beyninde de "glimfatik sistem" olduğunun tartışıldığını ancak görüntülenemediğini kaydeden araştırmacılar, hastaların beynine enjekte edilen maddenin takibi sonrası sistemin insan beynindeki izlerine ulaşıldığını belirtti.

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