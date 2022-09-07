Bu konuyla ilgili çok fazla araştırma yapılıyor ve merak ediliyor. O yüzden biz de sizlere faranjite iyi gelen doğal çözümler hakkında bilgiler aktaracağız. Bu yazıyı okuyarak evde faranjite iyi gelen şeyler, bitkiler ve besinler neler öğreneceksiniz. İşte bütün detaylar…

Faranjite Evde Nasıl Geçer?

Faranjit evde nasıl geçer merak ediyorsanız hemen şunu söyleyebiliriz: Sizlere önereceğimiz doğal çözümlerle en kısa sürede faranjitten kurtulabilirsiniz.

Bol bol su içmelisiniz. Su, vücudunuzun bağışıklığını artıracaktır ve böylece ağrılarınız da azalacaktır. Et suyu olan çorbalara ağırlık verebilirsiniz. Gargara yapmanız gerekiyor. Doğal bitki çayları tüketebilirsiniz. Sıcak içecekler de boğazınıza iyi gelecektir. Dinlenmeniz gerekiyor. Soğuk şeylerden uzak durun ve dinlenin.

Bunların yanı sıra evde uygulayabileceğiniz başka doğal yöntemler de bulunuyor. İşte bu durum için önerilerimiz de bir sonraki başlıkta yer alıyor. Okumaya devam edin.

Faranjite İyi Gelen Bitkiler

Peki, faranjite iyi gelen doğal çözümler hangileri? İşte ihtiyacınız olan faranjite iyi gelen şeyler:

Papatya çayı: İster papatya çayı olarak tüketin isterseniz özünü kullanın. Her türlü faranjitinizi azaltacaktır.

İster papatya çayı olarak tüketin isterseniz özünü kullanın. Her türlü faranjitinizi azaltacaktır. Ihlamur: Aynı şekilde bitkisini de tükettiğinizde boğazınıza ve şikayetlerinize iyi gelecek. Bunu günde iki ya da üç kere tüketmeye çalışın. Farkını göreceksiniz.

Aynı şekilde bitkisini de tükettiğinizde boğazınıza ve şikayetlerinize iyi gelecek. Bunu günde iki ya da üç kere tüketmeye çalışın. Farkını göreceksiniz. Adaçayı: Antiseptik bir bitki çayı olma özelliği taşıyan adaçayını da anlatmamız gerekiyor. Solunum yollarını rahatlatır ve burada oluşan enfeksiyonları da yok eder.

Antiseptik bir bitki çayı olma özelliği taşıyan adaçayını da anlatmamız gerekiyor. Solunum yollarını rahatlatır ve burada oluşan enfeksiyonları da yok eder. Zerdeçal: Çok fazla bitki grubuna girmiyor olsa da yine de bahsetmemiz lazım. Zerdeçal faranjite çok iyi geliyor. Özellikle öksürme yüzünden göğüs bölgenizde ağrılar hissediyorsanız zerdeçal ağrı kesici özellik taşıyor. Bu yüzden sütle karıştırarak ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi bu bitkiler ve bitki çayları evde de rahatlıkla uygulayabileceğiniz pratik çözümler. Düzenli olarak gün içerisinde kullandığınız zaman faranjitin hızlı bir şekilde iyileşmesini de sağlayacaksınız. Faranjite iyi gelen bitkileri de anlattıktan sonra besinlerden de bahsedelim..

Faranjite İyi Gelen Besinler

Tabi ki önerilerimiz bunlarla sınırlı değil. Bu süreçte beslenmeniz de oldukça önemli. Yedikleriniz de sağlığınızı iyi etkilemeli ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeli… İşte faranjite iyi gelen besinler:

Sarımsak

Soğan

Havuç

Domates suyu

Et suyu çorbaları

Ihlamur

Aynısefa çayı

Kekik ve bal karışımı

Bunlara ek olarak sizlere uzmanların da bahsettiği soğan kürünü anlatmak istiyoruz: Özellikle açık kahverengi olan soğanları kullanmanız faydalı olacaktır. Bu soğanları iki bardak içme suyuyla karıştırmanız gerekiyor. Sonrasında bu karışımı kaynatın. Eğer gün içerisinde iki kere tüketirseniz ve düzenli olarak yaparsanız, karşılığını alacaksınız. Buna ek olarak kekik ve bal karışımını da havuçla birleştirerek doğal bir çözüm oluşturabilirsiniz. Bu karışım da bağışıklık sisteminiz açısından ve zengin vitamin içeriyor olmasından dolayı son derece faydalıdır.

İşte artık faranjit olduğunuz zaman doktora gitmeden önce evde nasıl geçirebileceğinizi biliyorsunuz. Sadece düzenli uygulamanız ve takibini yapmanız gerekiyor. Normalde akut faranjitler bir hafta içerisinde geçerler ama eğer hastalığınız ve şikayetleriniz geçmiyorsa o zaman bir doktora görünmeniz faydalı olacaktır.

Faranjit aynı zamanda ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Erkenden teşhisi ve tedavisi için büyük önem taşıyor.