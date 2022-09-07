Faranjit Neden Olur, Nasıl Geçer? Faranjite Ne İyi Gelir?

Aslında faranjitler düşünüldüğü kadar basit bir hastalık değildir. Tam aksine, ilerlememesi için hemen bir çözüm bulunmalıdır. Peki o halde faranjit neden olur, nasıl geçer? Faranjite ne iyi gelir? Hep birlikte bu önemli soruların cevaplarına bir bakalım…

Faranjit Nedir? Faranjit Neden Olur?

Toplumda boğaz ağrısı olarak da bilinen faranjit bir çeşit boğaz iltihaplanmasıdır. Akut ya da kronik olarak ikiye ayrılır. Eğer akut faranjite yakalandıysanız, viral bir enfeksiyon olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ama eğer kronik faranjit ise mutlaka bir sebepten kaynaklanıyor olması gerekiyor.

Peki, faranjit neden olur? Şimdi biraz da sebeplerine bakalım:

Kızamık

Soğuk algınlığı

Boğmaca

Suçiçeği

Çocuk hastalığı olan difteri

Yaşa bağlı enfeksiyon

Aşırı kapalı alanda çok fazla vakit geçirmek

Düşük bağışıklık sistemi

Kimyasal olarak tahriş edici maddelere maruz kalmak

Bu durumları yaşıyorsanız ya da yaşadıysanız faranjit geçirme ihtimaliniz oldukça fazladır. Bu yüzden de önleminizi almalısınız ve hemen tedaviye başlamalısınız. O halde bu konu da bizi ‘Faranjite ne iyi gelir?’ sorusuna yönlendiriyor. Okumaya devam edin…

Faranjit Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Faranjit geçirmek o kadar da kolay değildir. Biraz zamana ihtiyacınız vardır. Şimdi hep birlikte faranjit en fazla kaç gün sürer ve faranjit nasıl geçer sorularını cevaplandıralım. İşte bilmeniz gereken bütün detaylar:

Bol bol dinlenmeniz gerekiyor. Boğazınızı sıcak tutmaya çalışın.

Bol su için. Böylece bağışıklık sisteminiz düzelir.

Boğaz ağrısı için ılık tuzlu suyla gargara yapabilirsiniz.

Aspirin alabilirsiniz.

Uygun boğaz spreyleri kullanabilirsiniz.

Eğer bunları uygularsanız en kısa sürede faranjitiniz azalacaktır. Ama tabi ki faranjit nasıl tedavi edilir sorusunun cevabı bu kadar değildir. Şimdi doğal yöntemlerden de bahsedeceğiz:

Ekinezya Çayı: Bu çay faranjite en iyi gelen tedavi yöntemlerinden birisidir. Hem doğaldır hem de hızlı sonuç verir. Ekinezya çayını bu şekilde de tüketebilirsiniz ya da isterseniz içerisinde ekinezya bulunan boğaz spreyleri de kullanabilirsiniz. Adaçayı: Bu da son derece etkilidir. Kısa süre içerisinde faranjiti iyileştirir ve bunu da fark edersiniz. Ada çayını günde 7 ya da 8 kere gargara yapabilirsiniz. Bu sayede boğazınız rahatlar ve iyileşme süreciniz de hızlanır. Zencefil: Doğal yöntemlerden bahsederken zencefili de es geçmek olmazdı. İnsan sağlığına her yönden faydası bulunan zencefil de sizlere çok iyi gelecek. Şifa kaynağı olan zencefili günde iki ya da üç kere tüketebilirsiniz. Fesleğen: Son olarak fesleğenden de bahsetmek istiyoruz. Evde de kolayca uygulayabileceğiniz bir yöntem olan fesleğen size çok iyi gelecek. İçerisinde magnezyum bulundurduğu için iyileşme süreciniz hızlanacak.

Faranjit Bulaşıcı mı?

İşte sizlere faranjit ile ilgili bilmeniz gereken bütün detayları aktardık. Son olarak faranjit bulaşıcı mı konusuna da değinmek istiyoruz. Evet, faranjit bulaşıcıdır. Hasta biri öksürünce ya da hapşırınca mikroplar yayılır ve size bulaşır. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Normalde de faranjitler bir hafta içerisinde geçer. Eğer bu süre içerisinde geçmiyorsa da bir doktora gitmeniz faydalı olabilir. Çünkü daha önemli bir sorun olabilir ve bu durumda da size ilaç yazması gerekebilir. Eğer geçmediyse ilk yapmanız gereken bir doktora gitmek olmalı.