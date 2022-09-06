Enseden gelen baş ağrıları yaşayabiliriz ve bu ağrılar bazen günlük hayatımızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Böyle durumlarda da enseden gelen baş ağrısı nasıl geçer? Enseden gelen baş ağrısına ne iyi gelir? Araştırılır. Eğer detayları merak ediyorsanız hemen okumaya başlayabilirsiniz…

Enseden Gelen Baş Ağrısı Neden Olur?

Rahatsız edici derecede baş ağrısı mı yaşıyorsunuz? İşte sizlere enseden gelen baş ağrılarının neden olabileceğine dair sebepleri sıralıyoruz:

Regl süreci

Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk

Stres ve heyecan

Glakom

Grip ya da soğuk algınlığı

Karbon monoksit zehirlenmesi

Migren

Sinüzit

Panik ataklar

Beyin tümörü

Gördüğünüz gibi enseden gelen baş ağrılarına sebep olabilecek çok fazla etken bulunuyor. Bunlardan herhangi birisi bile şiddetli baş ağrıları yaratabilir. Ama endişe etmeyin, eğer basit sebeplerden dolayı başınız ağrıyorsa geçirmesi de o kadar zor değildir. Bazı çözümler anında etki ederken bazıları biraz zaman ister.

Enseden Gelen Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Peki o halde enseden gelen baş ağrısı nasıl geçer? Doğal çözüm yöntemleri nelerdir? Okumaya devam edin…

Kafein: Kafeinler baş ağrısına gerçekten iyi gelen etkili çözümlerden birisidir. Buna ek olarak başvurulan ilk yöntem olduğunu da söyleyebiliriz. Kafeinli çay ya da kahve içerek enseden gelen ağrılarınızı geçirebilirsiniz. Bol Su İçmek: Bazen vücudumuz çok su kaybettiyse, bol su içmemiz gerekir. Böylece ağrıların da azaldığını fark edebilirsiniz. Günde 2 litrenin üzerinde tüketmeniz lazım. Ancak bu şekilde vücudunuzun su oranını yakalayabilirsiniz. Elma Sirkesi: İşte tamamen doğal bir yöntem. Elma sirkesi çok fazla rahatsızlığa iyi geliyor. Doğal ilaç etkisi gösteren elma sirkesini kullanabilirsiniz. 2 çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak sıcak suyla karıştırın. Sonrasında karışımı yavaşça tüketmeye çalışın. Gün içerisinde iki kere yapmanız yeterli olacaktır. Limon Suyu: Limonlar da oldukça faydalı yöntemlerdir. Yarım limonu bir bardak sıcak suya ekleyin. Bunu da için. Yine elma sirkesinde olduğu gibi günde iki kere tüketmek ağrınızı azaltacaktır.

Bunlara ek olarak İbrahim Saraçoğlu’nun da enseden gelen baş ağrıları için özel bir kür yöntemi bulunuyor: Sıcak su ve biberiye… Bir su bardağıyla beraber bir tutam biberiyeyi demlemeye bırakın. Sonrasında ılıdığında da tüketin. Bu karışımı günde 3 kere için… Baş ağrınızın geçtiğini fark edeceksiniz.

Enseden Gelen Baş Ağrısı Nelere Yol Açar?

Konuyla ilgili en çok merak edilenlerden birisi de enseden gelen baş ağrısı nelere yol açar? Buna ek olarak enseden gelen baş ağrısı ateş yapar mı? Şimdi biraz da bu soruların cevaplarına bakalım.

Aslında bu durum her zaman basit bir uykusuzluk ya da yorgunluktan kaynaklı olmuyor. Bazen çok ciddi hastalıkların da habercisi olabiliyor. Örneğin, kalp spazmında bu ağrıyı yaşayabilirsiniz. Bunun dışında tansiyon kaynaklı olabilir ya da beyin tümörünün bir işareti de olabilir. Bu sebeple ağrılarınız geçmiyorsa ve tekrarlıyorsa mutlaka bir doktora görünmeniz gerekir.

Enseden gelen ağrılar için belirtileri farklı da olabilir. Durumunuzun ciddiyetine bağlı olarak ateş yapma ihtimali de vardır. Ama bu durum daha çok gribal enfeksiyonlarda ya da soğuk algınlıklarında yaşanır. Yine de enseden gelen bir baş ağrısı hissediyorsanız hemen tedavi sürecini başlatmalısınız.