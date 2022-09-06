Şimdi sizlere bu yazımızda diş eti şişmesi neden olur, nasıl geçer? Diş eti şişmesine ne iyi gelir? Bunlardan bahsedeceğiz. Doğal tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz ve şişliğin inmesini bekleyebilirsiniz. İşte bütün detaylar için okumaya başlayın…
Diş Eti Şişmesi Neden Olur?
Diş eti şişmeleri dişleri çevreleyen ve diş ile çene kemiği arasındaki boşluğu dolduran, aşırı kan toplayan dokuların genel adıdır. Çok ciddi bir rahatsızlıktır ve fark edildiği anda tedavinin uygulanması gerekir.
Buna ek olarak sizlere diş eti şişmesi neden olur sorusunun cevabını da verelim:
- Kötü ağız hijyeni
- Diş fırçalama alışkanlığının olmaması
- Diş etinin iltihaplanması
- Gebelik
- Ağız kuruluğu
- Diyabetin varlığı
- Enfeksiyon kapılması
- B12, folik asit ya da C vitamini gibi vitaminlerin vücutta eksik olması
- Epilepsi ilaçları
- Takma dişlerin ya da protezlerin kullanımı
- Bazı genetik hastalıklar
- Kanser
Diş eti şişmesi neyin belirtisi dediğimizde işte bu durumlara göz atmak gerekiyor. Eğer bunlardan birini ya da birkaçını yaşıyorsanız önleminizi de ona göre almalısınız. Şimdi sizlere diş eti şişmesi nasıl geçer, bundan da bahsedeceğiz.
Diş Eti Şişmesi Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?
Diş eti şişmeleri oldukça rahatsız edici ağrılara, kanlanmaya ve ağız içinde kötü bir tat hissedilmesine sebep olur. Bu yüzden de hemen önlem almaya başlamanız lazım. İşte diş eti şişmesine ne iyi gelir? Hep birlikte bakalım…
- Günde en az 2 kere 2 dakika boyunca doğru teknikle ve yöntemle diş fırçalamanız gerekiyor.
- Diş etlerini tahriş etmemeye çalışın. Yumuşak başlı fırçalar kullanabilirsiniz.
- Alkol ve sigara kullanımına son vermeniz gerekiyor.
- Gargara yapın
- En az senede bir ya da iki kere diş taşı temizliği yaptırmalısınız.
- Diş ipi kullanabilirsiniz.
Bu yöntemleri düzenli olarak yaparsanız diş eti şişmesi yaşadığınız zaman etkili çözümler olacak. Tabi bunlara ek olarak bu süreçte bazı yağlar ve doğal tedavi yöntemleri de bulunuyor. Şimdi biraz da bu konudan bahsedelim…
Diş Eti Şişmesi Doğal Tedavi Yolları
İşte diş eti şişmesi için evde ne yapılır sorusunun cevabı… Sizlere önereceğimiz doğal yolları deneyerek bu durumdan hemen kurtulabilirsiniz:
- Karanfil Yağı: Yağ içerisindeki analjezik bileşen bulunur. Bu yüzden de iltihabı hemen yok etme özelliğine sahiptir. Eğer diş eti şişmesi yaşıyorsanız karanfil yağını kullanabilirsiniz.
- Soğan ve Sarımsak: Her ikisi de doğal antibiyotiktir. Bu yüzden gönül rahatlığıyla iltihaplarınız için kullanabilirsiniz. Soğanı ya da sarımsağı ezin ve çiğneyin. Faydasını göreceksiniz. Eğer çiğnemek istemiyorsanız da soğan suyunu bir parça pamuğa dökün ve diş etinize uygulayın.
- Vanilya Özü: Bu yöntem de oldukça iyi geliyor. Vanilya özüne kulak çöpünü batırarak diş etinize uygulayın. Birkaç kere yaparsanız iyileştiğini göreceksiniz. Çünkü vanilya özü, mikropları öldürür ve ağızdaki kötü kokuyu da yok eder.
İşte diş eti şişmesi nedir ve neden olur artık biliyorsunuz. Bunun yanı sıra nasıl çözümler uygulamanız gerektiğinin de farkındasınız. Bu önerilerimizden birini seçin ve düzenli olarak uygulayın. Nasıl kısa sürede etki ettiğini kendiniz göreceksiniz. Bu durum tekrarlarsa da yine aynı yöntemleri kullanabilirsiniz.
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