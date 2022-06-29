Faranjit Nedir, Neden Olur? - Faranjitin Belirtileri ve Tedavisi

Birçok kişinin özellikle soğuk havalarda yaşam kalitesini düşüren hastalıkların başında gelen faranjit hakkında merak edilen birçok bilgiyi yazımızın devamında sizler için derledik. İşte o bilgiler…

Faranjit, 4 yaşından itibaren neredeyse tüm insanların hayatlarının bir bölümünde mutlaka karşılaşmış oldukları üst solunum hastalıklarından biridir. Soğuk havalarda düşen vücut direnci sonucu ortaya çıkmakta ve günlük hayatı olumsuz etkilemektedir. Birçok kişi boğaz bölgesinde yaşadığı sorunların nedeninin faranjit nedeniyle mi yoksa başka sebeplerle mi ortaya çıktığını merak etmektedir. Faranjit nedir, faranjit neden olur, faranjite ne iyi gelir gibi birçok soru da kişiler tarafından sıklıkla aratılmaktadır. Biz de tüm bu soruları ve faranjitle ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

Faranjit Nedir?

Faranjit, boğazda yanma, yutkunma güçlüğü, ses kısıklığı, ateş, halsizlik, geniz akıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkan bir üst solunum yolu hastalığıdır. Faranjite büyük oranda virüsler sebep olmaktadır. Fakat bazen nadir de olsa bakterilerden kaynaklı faranjit oluşumu da gözlenmektedir. Aniden, genellikle virüs kapılması sonucu ortaya çıkan akut ve uzun süre boyunca iyileşmemiş ve çeşitli faktörlere bağlı gelişmiş kronik faranjit olarak 2 türü bulunmaktadır.

Faranjit Belirtileri?

Akut ve kronik olarak ikiye ayrılan faranjitin çeşitleri türlerine göre farklılık göstermektedir. Akut faranjit boğazda yanma, şişlik, şiddetli acı ve ağrı, seste kısılma, boğazda yara ve kabarcık, ağızda koku, eklem ağrısı, bazen de ateş, baş ağrısı, burun akıntısı gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

Kronik faranjit belirtileri ise boğazda takılma, gıcık ve bundan kaynaklanan sık tekrarlayan öksürük, yutkunma güçlüğü, uzun süre devam eden yaralardır.

Faranjit Neden Olur?

Akut faranjit genellikle havaların soğuk olduğu aylarda vücut direncinin düşmesi sonuuc bakteri ve virüslere maruz kalınmasıyla ortaya çıkar. Kapalı yerlerde de kolaylıkla bulaşabilen bir hastalıktır.

Kronik faranjit ise hava kirliliği, fazla alkol, asitli içecek ve sigara kullanımıyla sesin fazla yorulması ve boğazın tahriş edilmesi sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir.

Faranjite Ne İyi Gelir

Faranjit belirtileri gösteren kişilerin mutlaka doktor kontrolünde tedavilwerini olmaları gerekmektedir. Çünkü faranjitin birden fazla türü vardır. Bakteriyel akut, viral akut ve kronik faranjit olarak 3’e ayrılmaktadır. Bakteriyel akut faranjt uzun süre tedavi edilmediğinde vücudun başka bölgelerinde iltihap birikmesine ve ciddi problemler ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle doktor kontrolünde antibiyotik kullanılarak ortadan kaldırılabilmektedir. Viral akut faranjitse yine doktorların vereceği ilaçlarla ve tedavi tavsiyeleriyle iyileşmektedir. Doktor tavsiyelerinin yanında ılık çorba, bitki çayları ve istirahat faranjite oldukça iyi gelmektedir. Bol su içmek, tuzlu su gargarası, ada çayı, sesin dinlendirilmesi de tüm faranjit çeşitlerine iyi gelenler arasında yer alır.

Faranjit İlaçsız Geçer Mi?

Virüslerden kaynaklanan akut faranjit iyileşmeyi geciktirici başka bir faktör olmadığı taktirde genellikle birkaç haftada kendiliğinden iyileşebilmektedir. Fakat bakteriler sonucu meydana gelen akut faranjit antibiyotiksiz iyileşmemektedir. Bu nedenle faranjit beliritleri gösterten kişilerin mutlaka doktor muayenesine gitmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

Faranjit Kaç Günde Geçer?

Faranjitin ne kadar sürede iyileşen bir üst solunum yolu hastalığı olduğu merak konusudur. Virüslerden kaynaklanan akut faranjit birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçerç fakat bakterilerden kaynaklanan faranjit doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı sonucu iyileşebilmektedir. Bakteriler sonucu ortaya çıkan faranjitin antibiyotik kullanmadan iyileşmediği bilinmektedir.

Kronik faranjit ise ses fazla yotulduğunda, boğaz asitli, alkollü içecekler ve sigara gibi maddelerin fazla tüketilmesi sonucu tahriş edildiğinde ortaya çıkmakta ve bu faktörler ortadan kalkmadığında genelde belirtileri devam edebilmekte olan bir hastalıktır. Bu nedenle kronik faranjiti olan kişilerin aşırı alkol, asitli içecek, çay, kahve ve sigara kullanımından ve yüksek sesle konuşarak sesini yormaktan kaçınması önerilmektedir.