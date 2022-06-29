Özellikle şiddetli kaşıntılarla kendini gösteren el egzaması kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkileyen hastalıkların başında gelmektedir. Bu nedenle de birçok kişi tarafından en sık araştırılan konulardandır. Egzama hakkındaki bilgileri aşağıdaki yazımızda sizler için derledik. İşte o bilgiler…

El egzaması, insanlarda en sık rastlanan egzama çeşidi olmakla birlikte birçok kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilen hastalıkların da başında gelmektedir. Aşırı stres, kimyasala maruz kalma, soğuk iklimde yaşama ve elleri sık sık yıkama sonucunda meydana gelmektedir. Vücudun hemen her bölgesinde görülmekle birlikte en sık ellerde rastlanan egzama özellikle soğuk ve nemli havalarda artış göstermektedir. Elde şiddetli kaşıntı, kuruluk, acı, soyulma, yarılma, çatlama ve dökülme gibi belirtiler veren egzama hakkındaki bilgileri ve eldeki egzamaya ne iyi gelir, el egzaması nasıl geçer gibi soruların yanıtlarını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

El Egzaması Belirtileri

Kişinin yaşam kalitesini büyük oranda düşüren cilt hastalıklarının en yaygınlarından biri el egzamasıdır. Egzama cildin çok fazla yıpranarak savunma mekanizmasının kaybolması sonucu meydana gelen bir deri rahatsızlığıdır. Cildin savunma mekanizmasının yok olmasına neden olan faktörler ise; aşırı nemli ya da soğuk ortam, kimyasalla yüksek oranda temastır. Özellikle sıklıkla bulaşık yıkayan ve temizlik malzemelerini çok sık kullanan ev kadınlarında sıklıkla rastlandığı gözlemlenmektedir. Bu cilt hastalığının sıklıkla görülen ve ilerlediğinde ortaya çıkan belirtileri ise şu şekildedir:

Elde kuruluk, kaşıntı, yarılma, kanama, çatlama, soyulma, yanma ve acı.

Su toplaması, iltihap akması, kırmızı ve mor lekelenme.

El Egzaması Nasıl Geçer?

El egzaması tedavisi bu cilt rahatsızlığından mustarip birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Birçok kişi el egzaması nasıl geçer sorusunun yanıtını merak etmektedir. Öncelikle egzama belirtileri görüldüğünde mutlaka uzman dermatologlara muayene olunması önerilmektedir. Dermatologların tedavi planı ise hastalığın şiddetine göre nemlendirici, kortizonlu ya da antibakteriyel steroid krem ve merhemler olmaktadır. Bu krem ve merhemler muhakkak doktorunuzun söylediği şekil ve dozlarda kullanılmalıdır. Özellikle mevsim geçişlerinde de ellerin sık sık nemlendirilmesi de koruyucu bir yöntem olarak önerilir. Aynı zamanda kronik el egzamasından mustarip kişilerin kimyasalla temasını azaltması, kimyasalla temas gerektiren işleri muhakkak eldivenle yapması da uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

El Egzaması Kendiliğinden Geçer Mi?

Birçok kişi el egzamasının kendiliğinden ortadan kalkıp kalkmayacağını merak etmektedir. Egzama başlangıcında ilaç kullanmak istemeyen kişiler tarafından bu, merak edilen konular arasında yer almaktadır. Egzama genellikle kendiliğinden ortadan kalkan bir cilt hastalığı olarak bilinmese de bazı durumlarda, bazı kişilerde kendiliğinden de iyileştiği görülebilmektedir. Özellikle mevsim değişikliklerinde ortaya çıkan egzama bazı kişilerde kendiliğinden iyileşebilmektedir. Fakat uzun süre düzelmiyor ve belirtiler şiddetleniyorsa mutlaka uzman bir dermatoloğa başvurmanız önerilmektedir.

El Egzaması Başlangıcı Nasıl Olur?

Cilt rahatsızlığı yaşayan kişiler, bunun başlangıcının nasıl olduğunu merak etmektedir. El egzaması sıklıkla ilk etapta, orta şiddetli kaşıntılar ve kurulukla kendini göstermektedir. Bazen de önce su toplaması, sonrasında kaşıntı görülebilir. Kaşıntı ve su toplamasıyla beraber başlayabildiği de gözlemlenmektedir. Kaşıntıların sıklığı ve şiddeti de giderek artmakta, sonrasında da çatlamalar baş göstermektedir. Elde şiddetli kaşıntılar başladığında cilt doktoruna gitmesi tavsiye edilmektedir.