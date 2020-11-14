Farah Zeynep ayrıca, "Arkadaş gurubu içerisindeyiz, ekstra bir durum yok. Kadın ve erkek hakikaten arkadaş olabiliyor. Çok sıkıcı artık bunu yazmayın. Bir şey olsa zaten ben daha önce de söyledim, saklayacak bir şey olmuyor. Neyse o oluyor" şeklinde konuştu.