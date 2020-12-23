Farah Zeynep Abdullah o yorumlara isyan etti - Magazin haberleri

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Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz gün Twitter hesabından "Ben kendimin beyaz atlı prensiyim" diye bir paylaşımda bulundu. Abdullah, daha sonra kendisi için "Aradığı aşkı bulamadı" şeklinde yapılan yorumlara sitem etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan 31 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Kötü bir şey söylemek istemiyorum, ama bu beyinsizce bir yorum. Gerçekten artık yeter! Bizim prense, kahramana ihtiyacımız yok. Eski masallar bitti. O çağ da kapandı.