Farah isminin anlamı nedir? Farah ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Farah isminin analizi

Türkiye genelinde bu ismi kullanan insanların sayısı her geçen gün artışa geçer. Önceleri çok fazla bilinmeyen bu isim, son dönemlerde internetin ve sosyal medya kanallarının yaygınlaşmasıyla anne babaların dikkatini çekmiştir. Özellikle televizyon dizilerinde bu ismin geçmeye başlamasıyla internet aramalarında “Farah ne anlama geliyor, Farah Kur’an’da geçiyor mu?” gibi sorular sorulmuştur. İlgi çeken isimler arasında olan Farah adına dair tüm merak ettiklerinizi yazının devamında bulabilirsiniz…

FARAH İSMİNİN ANLAMI

Farah isminin anlamı ilk olarak “mutluluk” olarak öne çıkar. Bu ismin öne çıkan ikinci anlamı ise “neşe” şeklindedir. Kökeni Arapça olan Farah adının yanına yakışan isimler: Ayşe, Zeynep, Emel, Buse, Zehra, Leyla, Buse, Berra ve Hilal gibi isimlerdir. Anlamı övgü toplayan bu ismi ülkemizde kullanan 749 kişi olduğu tespit edilmiştir. İstanbul şehrinde Farah adını taşıyan 347 kişi yaşarken bu sayı Ankara için 67’dir. İzmir’de ise Farah adına sahip 19 kişi bulunur.

Bir çocuğa verilen isim, o çocuğun özgüveni ve benlik algısı üzerinde ciddi bir etki sahibidir. Ayrıca isimler, çocukların karakteri ve başkaları tarafından tanınması noktasında da önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Farah adının son derece olumlu anlamlar içerdiğini söylemek mümkündür. Farah adı; mutluluk, neşe ve sevinç gibi olumlu çağrışımları içerdiğinden kız bebekler için yoğun olarak tercih edilir.