Falezlerde korkunç kaza!
Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'nın meşhur falezleri korkunç bir kazaya sahne oldu. Bir genç aracıyla 40 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Denizde yapılan aramaların üçüncü gününde sadece hurdaya dönen otomobili bulunabildi.
Giriş: 27.12.2024 - 19:52 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:52
Olay, Antalya'da meydana geldi.
Antalya'nın meşhur falezleri korkunç bir kazaya sahne oldu.
Bir genç aracıyla 40 metre yükseklikten aşağıya uçtu.
Denizde yapılan aramaların üçüncü gününde sadece hurdaya dönen otomobili bulunabildi.
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