DHA

İstanbul Avcılar'da 9 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalışan, ardından öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in (25) yargılandığı davada dikkat çeken bir tanık dinlendi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada sanık Çiçek'in mahalleden yakın arkadaşı olduğunu belirten Sadık Güneş, "Rabia benim arkadaşımın kız kardeşidir. Olaydan bir ay önce mahallede sanık ile sohbet ederken kendisi Rabia için 'Onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu" dedi.

HIRSIZLIK DA YAPMIŞ

DHA'nın haberine göre, sanığın "Rabia'nın kardeşi Ömer benim arkadaşım. Böyle bir şey yapamam" demeye başladığını söyleyen Güneş ifadesine şöyle devam etti: "Biraz konuştuk ve sakin olmasını söyledim. Bu sohbetten birkaç gün sonra Ömer ile görüştük. Olayın içeriğini tam söylemedim ancak kız kardeşi ile Emre'nin görüşmemesini uyarı olarak söyledim. Sebebini sorduğunda bir olay yaşanmasın diye ona da anlatmadım. Daha sonra Ömer, Emre'yi evden kovduğunu belirtmişti. Emre'nin ailesine de gidip gelirdim. Bir olay nedeniyle konuşmuyordum. Sonra bir gün annesi beni aradı ve evlerine gelen misafirlerden birisinin, 'telefonunu Emre'nin çaldığını' belirterek onu satmadan Emre'yi bulmam gerektiğini söyledi. Önce Rabia'nın evine gittim, orada Emre'yi bulamadım. Bir arka sokakta alkol aldığını gördüm. Telefonu nereye sattığını sordum. Bundan sonra kendisiyle zaten görüşmemiştim." diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Rabia Kaçmaz'ın avukatı söz alarak "Tanık beyanlarına katılıyoruz. Sanık Emre'nin bu suçu planlayarak canavarca işlediğini göstermektedir. Tutukluluğunun devamını talep ediyoruz" dedi. Sanığın avukatı ise tanığın aleyhine olan beyanları kabul etmediğini ifade ederek, sanığın en ağır adli kontrol hükümleriyle tahliye edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Emre Çiçek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik dosyaların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DEHŞET RAPORA YANSIDI

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, Rabia Kaçmaz'ın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığı, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğu belirtiliyor. İddianamede Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla, Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.