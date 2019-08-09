Falcao'dan transfer açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu.

Ülkesine geri dönüp dönmeyeceği sorulan Kolombiyalı yıldız, ailesini düşünmesi gerektiğini kaydederek "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım. Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım. Ancak karar sadece benim hayatımla ilgili değil. Sadece kendimi düşünemem. Aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı. 3 kız babası olan Radamel Falcao, Ocak 2019'da babasını kaybettikten sonra annesiyle de birlikte yaşıyor.

"YETENEĞİMİ KAYBETTİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

33 yaşında olmasına rağmen kendisini formda hisssettiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeteneğimi kaybettiğimi düşünmüyorum. Golcü olarak hala başarılıyım ve takım oyununa adapte olabiliyorum. Attığım gollere bakarsanız, bunu göreceksiniz. River Plate'e gittikten sonra ceza alanında özel bir oyuncu olmaya çalıştım ve başardım."