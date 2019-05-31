31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edirne'de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şevki Kılıç (75),1983'te İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne kayıt yaptırmasına rağmen çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemedi. Daha sonra Karabük Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi'nde tarih ve Türk dili bölümlerini kazanan Kılıç, yine öğrenimini sürdüremedi.
4 YILLIK OKULU 3 YILDA BİTİRDİ
DHA'daki habere göre 3 yıl önce Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kayıt yaptıran Kılıç, 4 yıllık okulu 3 yılda bitirerek, bugün mezuniyet belgesini düzenlenen törenle aldı. Törene elindeki bastonu ile çıkan ve arkadaşlarının 'bastonlu bilge' diye seslendiği Şevki Kılıç, şunları söyledi:
"HEDEFİM YÜKSEK LİSANS YAPMAK"
"İstanbul'da 1983 yılında ilk üniversiteyi kazandığımda çalıştığım için kayıt yaptırıp devam edememiştim. Daha sonra 2011 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandım ama İngilizce dersini veremediğim için okulu bitiremedim. 2015 yılında Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Dili Bölümü'ne yol uzaklığından devam edemedim. 2016 yılında tekrar sınava girerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü'nü kazandım ve okumaya başladım. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bana verdiği İngilizce bursu sayesinde 4 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirdim. Çok mutluyum. Zaten çok kitap okuyan birisiydim, hedefim yüksek lisans yapmak."
"BABAMLA GURUR DUYUYORUM"
Şevki Kılıç'ın lise mezunu olan kızı Deniz Kılıç ise "Babamı o sahnede görünce çok heyecanlandım. Başarısını herkes gibi ben de takdir ediyorum. Babam her zaman okuyan, araştıran bir insandı. Bu durumunu buralara getirdiği için kendisiyle gurur duyuyorum" dedi. Genç öğrenci arkadaşları ise Şevki Kılıç'ın paylaşımcı ve iyi bir öğrenci olduğunu söyledi. Mezuniyet törenin ardından Şevki Kılıç ile öğrenci arkadaşları bol bol mezuniyet fotoğrafı çektirdi.
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