Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları son yıllarda katılımcılarına çok iyi getiri sağlıyor. Örneğin geçen yılki getiri yüzde 24'ü geçmişti. Tabii ki bunlar fonların büyüklüklerine göre ağırlıklandırılmış tutarlar. Kişilerin büyük bölümü seçtiği fonlara göre bu getirinin altında ve üstünde kazanç sağladı. Fonların bu yılki performansı da fena değil. TÜİK istatistiklerine göre yılın ilk 8 ayında enflasyon yüzde 11.77'yken BES fonlarının ortalama getirisi şu anda bunun çok üstünde, yüzde 17.8 düzeyinde. Tabii ki fon getirilerinin yüksek olmasında altının payı büyük. Son iki yılda altın global konjonktürdeki değişimler nedeniyle kazandırdıkça yatırımcılar da altın fonuna kaydı ve kazanmaya devam ettiler.

YÜZDE 44'LÜK REKOR GETİRİ

Ancak hem bu yıl hem geçen yıl performansı dikkat çeken bir başka alan faizsiz fonları yöneten katılım fonları oldu. Yılbaşından bugüne OKS fonları dahil olarak sektördeki tüm emeklilik fonlarının fon büyüklükleriyle ağırlıklandırılmış getirisine baktığımızda yüzde 14.98 oranında bir getiri elde edildiğini görüyoruz. Sadece gönüllü BES'te kazanç yüzde 18'e merdiven dayadı. Ancak bu getiriler içinde faizsiz fonların vatandaşa sağladığı kazanç yüzde 44 gibi mükemmel bir orana ulaştı. Aynı dönemde normal BES fonlarının değer artışı ise yüzde 14.7'de kaldı. Otomatik Katılımda da faizli fonlarda getiri yüzde 5.5'ken faizsiz fonlarda kazanç yüzde 8.6'yı geçti.

FAİZSİZ FONLAR NEDEN DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR?

Öncelikle şunu belirtelim, bazı dönemlerde getiri faizli yani normal fonlar lehine değişebilmekte. Ancak bu dönem getiri farkının faizsiz fonlar lehine bariz açık olmasında altın fiyatlarındaki rekor yükselişin etkisi büyük. Yılbaşından bugüne yaklaşık yüzde 57 oranında getiri sağlayan altın fonların ağırlığının faizsiz fonlar içerisindeki oranının yüzde 53'lerde olması aranın açılmasını sağlıyor. Faizli tarafta altının ağırlığı yüzde 15 seviyesinde kalıyor. Faizsiz fonların yatırım yapacağı alan kısıtlı olduğu ve bunların içinde de altın önemli bir yer tuttuğu için bu fonların yatırım yaptığı temel enstrümanlarından birisi altın.

BORÇLU ŞİRKETE YATIRIM YAPMIYOR

Sadece altın değil özellikle hisse senedi fonlarında faizsiz fonların yaptığı seçimler de getirinin yükselmesini sağlıyor. Örneğin yine bu yıl yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkması nedeniyle yabancı fonların ağırlıklı olarak yatırım yaptığı bankacılık endeksi yüzde 31 değer yitirirken faizsiz fonlar bu önemli gelişmeden olumsuz etkilenmedi. Çünkü bu fonların banka hisselerine yatırım yapması yasak. Diğer yandan örneğin şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranının yüzde 30'u aşmaması gerekiyor. Faizsiz fon, eğer şirket kredi yani borç almaya devam ederse bu şirkete yatırım yapamıyor. Bu yıl kurdaki yükselişle borçlu şirketlerin hisse değerleri bu nedenle düşerken faizsiz katılım fonları yine bu durumdan etkilenmedi.

İŞTE KATILIM ENDEKSİNİN KURALLARI:

Endekste faaliyet alanı;

• Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık,

• Alkollü içecek, kumar, şans oyunu,

• Domuz eti ve benzer gıda,

• Turizm, eğlence, basın, yayın, reklam,

• Tütün mamulleri, silah,

• Vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti olmayan şirketler bulunur.

Endekse girecek şirketler bazı finansal oranları da sağlamak zorunda.

• Şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı yüzde 30’dan,

• Faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı yüzde 30’dan,

• Bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da yüzde 5’ten az olması gerekiyor.

FON GRUPLARI BÜYÜKLÜKLERİ VE ORTALAMA GETİRİLER

Fon Adedi Toplam Net Varlık Değeri

(Milyon TL) Değişim Oranı

(%) Fon Grubu Net

Varlık Değerinin

Toplam İçindeki

Oranı (%) 2020 Yılı

Getirisi* Fon Grubu 31.08.2020 31.12.2019 31.08.2020 2020 / 2019 31.08.2020 (%) Gönüllü BES Faizli 195 90.672 105.861 16,75 34,07 14,17 Gönüllü BES Faizsiz 38 11.003 20.217 83,74 6,51 44,44 Gönüllü BES Tüm 233 101.675 126.078 24,00 40,57 17,83 Otomatik Katılım Faizli 78 3.083 3.783 22,71 1,22 5,56 Otomatik Katılım Faizsiz 64 5.103 6.382 25,06 2,05 8,64 Otomatik Katılım Tüm 142 8.186 10.165 24,17 3,27 7,48 Devlet Katkısı Faizli 15 15.678 17.254 10,05 5,55 1,52 Devlet Katkısı Faizsiz 15 1.235 1.868 51,30 0,60 11,64 Devlet Katkısı Tüm 30 16.913 19.122 13,06 6,15 2,36 TOPLAM 405 126.774 155.366 22,55 100,00 14,98