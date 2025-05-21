'Faik Şenol: Şehrin Hafızası' sergisi Taksim Sanat'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, usta fotoğrafçı Faik Şenol’un eserlerine ev sahipliği yapıyor. İBB Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olan Taksim Sanat’ta ziyarete açılan “Faik Şenol - Şehrin Hafızası” sergisi, sanatseverlere İstanbul’un tarihine tanıklık etme fırsatı sunan özel bir yolculuk vadediyor.

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“Faik Şenol - Şehrin Hafızası” sergisi, İstanbul’un geçmişinde saklı kalmış anıları gün yüzüne çıkarıyor. Bu kareler, yalnızca geçmişi belgelemiyor aynı zamanda İstanbul’un ruhunu, kimliğini ve değişen yüzünü bugüne taşıyor.

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Şenol’un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ arşivinde yer alan fotoğraf arşivi, izleyiciyi geçmişin İstanbul’unda görsel bir yolculuğa çıkarırken, bugünün gözünden o dönemi yeniden keşfetme imkânı sunuyor. Sergi hem fotoğraf sanatına hem de İstanbul’un büyüleyici tarihine ilgi duyanlar için adeta bir davet ve görsel şölen niteliği taşıyor.

Faik Şenol: Şehrin Hafızası sergisi; İstanbul, sanat ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat. Sergiyi, Taksim Metrosu -1. katta bulunan Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.