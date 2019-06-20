Fahriye Evcen, televizyon dünyasının sevilen ismi olmakla birlikte Burak Özçivit ile evliliği ile de sosyal medyada gündeme oturdu. Güzel oyuncunun bir çok projede yer aldığını biliyoruz. Kendisi hakkında bilgi edinmek isteyen hayranları Fahriye Evcen'in hayatını ve yaşamını araştırıyor. İşte Fahriye Evcen'in hayatı...

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 Solingen, Kuzey Ren-Vestfalya, Batı Almanya doğumlu oyuncudur. 33 yaşında olan güzel oyuncu şimdilerde ise İstanbul'da yaşamını devam ettirmektedir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

FAHRİYE EVCEN'İN ÖZEL HAYATI

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. 2019 Nisan ayında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Amerikan Hastanesi oğulları Dünya'ya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.

FİLMOGRAFİ

Sinema ve Televizyon filmleri

Film Yıl Yapım Rol Notlar 2007 Cennet Kız Başrol Oyuncusu 2008 Aşk Tutulması Pınar Başrol Oyuncusu 2009 Alvin ve Sincaplar 2 - Türkçe Seslendirme 2010 Takiye: Allah Yolunda Sevde Aksu Başrol Oyuncusu 2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak Genç Sinyora Enrica Başrol Oyuncusu 2012 Evim Sensin Leyla Başrol Oyuncusu 2015 Aşk Sana Benzer Deniz/Defne Başrol Oyuncusu 2017 Sonsuz Aşk Zeynep Başrol Oyuncusu



Televizyon dizileri

Televizyon Yıl Yapım Rol Notlar 2005 Asla Unutma Pınar Yardımcı Karakter 2006 Hasret Songül Başrol Oyuncusu 2006-2010 Yaprak Dökümü Necla Tekin Aydinoğlu Başrol Oyuncusu 2011 Yalancı Bahar Zeynep Karaman Başrol Oyuncusu 2012 Veda Mehpare Başrol Oyuncusu 2013-2014 Çalıkuşu Feride Başrol Oyuncusu 2014 Kurt Seyit ve Şura Murka/Mürvet Başrol Oyuncusu 2017 Ölene Kadar Selvi/Vildan Başrol Oyuncusu



Aday gösterildği filmler

Reklam Yıl Şirket/Ürün Kaynak Notlar Slogan 2011 Ülker Golf Bravo Reklam Yüzü Bravo hayalindeki lezzet! 2015 L'Oreal Paris Elseve Reklam Yüzü Çünkü biz buna değeriz 2016 Koton Reklam Yüzü Şimdi Siyah Jean Moda



Aday Gösterildiği ve kazandığı ödüller Aday gösterildiği filmler