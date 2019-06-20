20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fahriye Evcen, televizyon dünyasının sevilen ismi olmakla birlikte Burak Özçivit ile evliliği ile de sosyal medyada gündeme oturdu. Güzel oyuncunun bir çok projede yer aldığını biliyoruz. Kendisi hakkında bilgi edinmek isteyen hayranları Fahriye Evcen'in hayatını ve yaşamını araştırıyor. İşte Fahriye Evcen'in hayatı...
FAHRİYE EVCEN KİMDİR?
Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 Solingen, Kuzey Ren-Vestfalya, Batı Almanya doğumlu oyuncudur. 33 yaşında olan güzel oyuncu şimdilerde ise İstanbul'da yaşamını devam ettirmektedir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.
FAHRİYE EVCEN'İN ÖZEL HAYATI
29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. 2019 Nisan ayında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Amerikan Hastanesi oğulları Dünya'ya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.
FİLMOGRAFİ
Sinema ve Televizyon filmleri
|Film
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2007
|Cennet
|Kız
|Başrol Oyuncusu
|2008
|Aşk Tutulması
|Pınar
|Başrol Oyuncusu
|2009
|Alvin ve Sincaplar 2
|-
|Türkçe Seslendirme
|2010
|Takiye: Allah Yolunda
|Sevde Aksu
|Başrol Oyuncusu
|2011
|Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak
|Genç Sinyora Enrica
|Başrol Oyuncusu
|2012
|Evim Sensin
|Leyla
|Başrol Oyuncusu
|2015
|Aşk Sana Benzer
|Deniz/Defne
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Sonsuz Aşk
|Zeynep
|Başrol Oyuncusu
Televizyon dizileri
|Televizyon
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2005
|Asla Unutma
|Pınar
|Yardımcı Karakter
|2006
|Hasret
|Songül
|Başrol Oyuncusu
|2006-2010
|Yaprak Dökümü
|Necla Tekin Aydinoğlu
|Başrol Oyuncusu
|2011
|Yalancı Bahar
|Zeynep Karaman
|Başrol Oyuncusu
|2012
|Veda
|Mehpare
|Başrol Oyuncusu
|2013-2014
|Çalıkuşu
|Feride
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Kurt Seyit ve Şura
|Murka/Mürvet
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Ölene Kadar
|Selvi/Vildan
|Başrol Oyuncusu
Aday gösterildği filmler
|Reklam
|Yıl
|Şirket/Ürün
|Kaynak
|Notlar
|Slogan
|2011
|Ülker Golf Bravo
|Reklam Yüzü
|Bravo hayalindeki lezzet!
|2015
|L'Oreal Paris Elseve
|Reklam Yüzü
|Çünkü biz buna değeriz
|2016
|Koton
|Reklam Yüzü
|Şimdi Siyah Jean Moda
Aday Gösterildiği ve kazandığı ödüller Aday gösterildiği filmler
|Yıl
|Ödül
|Kategori
|Eser
|Sonuç
|2013
|YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri
|En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu
|Evim Sensin
|Kazandı
|MGD 19. Altın Objektif Ödülleri
|En İyi Kadın Sinema Oyuncusu
|Evim Sensin
|Kazandı
|Siyaset Dergisi Ödülleri
|Yılın Sinema Kadın Oyuncusu
|Evim Sensin
|Kazandı
|2014
|Elle Style Awards
|En Stil Sahibi Kadın Oyuncu
|-
|Kazandı
|2016
|YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri
|En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu
|Aşk Sana Benzer
|Kazandı
|Altın Sebilj Ödülü
|Yılın oyuncusu
|Çalıkuşu
|Kazandı
|2017
|AYD Ödülleri
|En Beğenilen Marka Yüzü
|Koton
|Kazandı
|Türkiye Gençlik Ödülü
|En İyi Film oyuncusu
|Sonsuz Aşk
|Kazandı
|İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülü
|Yılın oyuncusu
|Sonsuz Aşk \ Ölene Kadar
|Kazandı
|Yeni Kadin
|Yılın en popüler kadını
|Kazandı
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