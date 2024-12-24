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        Haberler Magazin Fahriye Evcen: İyi ki doğmuşsun sevgilim - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen: İyi ki doğmuşsun sevgilim

        Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:44
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          Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in 40'ıncı yaş gününü, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte kutladı.

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          Evcen, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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          Özçivit'in, mumları üflediği anların videosunu yayımlayan evcen; İyi ki doğduğun babamız, seni çok seviyoruz" notunu düştü.

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          Daha sonra eşiyle birkaç paylaşım daha yapan Evcen, “Hayat güzel bir hediye. İyi ki doğmuş sevgilim” ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram

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