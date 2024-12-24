Fahriye Evcen: İyi ki doğmuşsun sevgilim
Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı
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Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in 40'ıncı yaş gününü, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte kutladı.
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Evcen, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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Özçivit'in, mumları üflediği anların videosunu yayımlayan evcen; İyi ki doğduğun babamız, seni çok seviyoruz" notunu düştü.
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Daha sonra eşiyle birkaç paylaşım daha yapan Evcen, “Hayat güzel bir hediye. İyi ki doğmuş sevgilim” ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram