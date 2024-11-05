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        Haberler Magazin Fahriye Evcen'in sokak 'defile'si tepki çekti - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen'in sokak 'defile'si tepki çekti

        Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Fransa tatilinde aynı kombiniyle 20 fotoğrafını paylaştı. Evcen'in bazı takipçileri, ünlü oyuncunun gösteriş yaptığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:40
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        Sokak 'defile'si tepki çekti
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        Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017'de evlenmişti. Çift, 2019'da Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

        Zaman zaman çocuklarıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen, Instagram hesabına yeni fotoğraflar yükledi.

        Eşiyle Fransa'nın Strasbourg kentine giden Fahriye Evcen, aynı kombiniyle 20 pozunu yayımladı.

        Fahriye Evcen'in bazı takipçileri, ünlü oyuncunun gösteriş yaptığını belirtirken bazı takipçileri; "Üzerindeki kürk inşallah gerçek değildir" yorumunda bulundu.

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        #Fahriye Evcen

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