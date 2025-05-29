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        Haberler Objektife Takılanlar Fahriye Evcen'in fiyat pahalılığına ev önlemi - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen'in fiyat pahalılığına ev önlemi

        Bu yaz ailesiyle birlikte Bodrum'da olacağını söyleyen Fahriye Evcen, sezonun açılmasına az bir süre kala, tatil beldelerindeki yüksek lahmacun fiyatlarıyla ilgili konuştu; "Çocuklarla ev ortamında oluyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 08:52 Güncelleme: 29.05.2025 - 08:52
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        Fiyat pahalılığına ev önlemi
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fahriye Evcen, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evcen, tatil planlarından bahsetti ve "Her zamanki gibi Bodrum... Şu an başka bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

        Bir süredir ekrandan uzak olan Fahriye Evcen; "Ufaklık yeni büyüyor. Güzel haberlerim olacak" dedi.

        Fahriye Evcen, ardından gazetecilerin, "Çocuklar şu yaşa gelince dönerim' dediğiniz bir tarih var mı?" sorusuna, "Büyükte de (Karan) öyle oldu. İki yaşına kadar anneye ihtiyaç olduğu için çok fazla aktif bir şey yapamıyoruz. Aralarda bir şey yaptım. Şimdi iki yaşını doldurdu ben de hazırım artık" yanıtını verdi.

        Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti ve çocukları Kerem ile Karan
        Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti ve çocukları Kerem ile Karan
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        Fahriye Evcen, gazetecilerin "İki çocuklukta olduğu ikinci çocukla da siz ilgilendiniz. Bunun sebebi dadılara güvenmeme mi?" şeklindeki sorusuna da "İşini çok iyi yapan da var. Burak ve ben de çocuklarla bir arada olmayı önemsiyoruz" yanıtını verdi.

        Fahriye Evcen ve oğlu Kerem
        Fahriye Evcen ve oğlu Kerem

        "SOSYAL MEDYADA YORUM OKUMUYORUM"

        Öte yandan Fahriye Evcen, sosyal medyada evinin dekorasyonuna yönelik yapılan eleştirilerin sorulması üzerine; "Herkesin bir fikri var. Yorum okumuyorum ve takılmıyorum. Sosyal medyada da gezmiyorum" yanıtını verdi.

        Sezonun açılmasına az bir zaman kalmasına yakın lahmacun fiyatlarının yeniden gündem olmasıyla ilgili sorulara da yanıt veren Fahriye Evcen; "Çocuklarla ev ortamında oluyoruz" dedi.

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        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit

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