Konya üretimde Çin'i solladı

Dünyanın en büyük ev bakım ve hızlı tüketim ürünleri firmalarından olan Unilever’in Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orho­noğlu hem şirket hem de pazar geneline ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ilk çeyrekte tonaj bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 büyüme yakalandığını ifade eden Orhonoğlu geçen yılki yüzde 9'u aşan büyümeye göre bir yavaşlama olsa da bu rakamın azımsanamayacağını ifade etti.

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Orhonoğlu pek çok sektörün aksine büyümede sıkıntı çekmemelerinin en önemli nedenlerinden birisinin ise Türk halkının artan enflasyon ve hayat pahalılığının etkisiyle evde daha fazla vakit geçirmesi olduğunu belirtti. Hem temizlik hem de gıda alanında büyüdüklerini söyleyen Orhonoğlu en hızlı büyümeyi ise dondurma ve içeceklerde yaşadıklarını vurguladı.

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39 ÜLKEYE İHRACAT

Ali Fuat Orhonoğlu'nun verdiği bilgilere göre Unilever, Türkiye'deki yatırımlarını genişletiyor. Bu doğrultuda Unilever'in Konya'daki ev bakım ve güzellik ve sağlık ürünleri fabrikasının kapasitesi artırıldı.Toz deterjan üretimine yapılan son yatırım, Unilever’in Konya’dan ihracat yaptığı ülke sayısını 33'ten 39'a çıkardı. Böylece Unilever'in Konya fabrikasından çıkan ürünler, güzellik ve sağlık ürünlerinde Libya'dan Orta Asya ülkelerine, ev bakım ürünlerinde ise Şili’den Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor.

Konya Unilever fabrikası, aynı zamanda Unilever’in dünyadaki ev bakım fabrikaları arasında Çin'i geride bırakarak ikinci en büyük ev bakım fabrikası haline geldi. Orhonoğlu, Unilever Konya fabrikasının Türkiye'deki operasyonları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Konya'daki ikinci fabrika yatırımımız olan ev bakım, güzellik ve sağlık ürünleri fabrikamız, tedarikçileriyle birlikte 350 milyon Euro'luk bir yatırımla 2017 yılında faaliyete geçti. Bu tesis, açıldığından bu yana üretim kapasitesini %30 artırmayı başardı ve hala daha da genişlemeyi hedefliyor. Bu yıl, 9,5 milyon Euro değerindeki yeni hat yatırımımızla ihracat üssü olma hedefimizi güçlendirdik." TEDARİK ZİNCİRİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever'in küresel olarak ev bakım işinin tedarik zincirini yenilemeye ve yapay zeka teknolojilerini entegre etmeye karar verdiğini belirterek, "Unilever olarak markalarımızı “göz ardı edilemeyecek kadar üstün” şekilde konumlama stratejimizi destekleyecek nitelikte dünya genelinde yeni fabrikalar, üretim hatları ve depolar dahil olmak üzere birçok yatırım yapılıyor. Konya'daki son teknolojiye sahip fabrikamız bu stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Unilever'in bu üstünlük standardı ve Konya fabrikasının mükemmel performansı bir araya geldiğinde, Türkiye'deki yatırım kararını çok cazip hale getirdi."

REKLAM "TÜRK MÜHENDİSLERİN BAŞARISI" Ali Fuat Orhonoğlu, Türk mühendislerin başarısı ve yüksek teknoloji yatırımıyla dikkat çeken Konya fabrikasının birçok alanda örnek bir fabrika olduğunu belirterek, "Son 3 yılda %30'un üzerinde verimlilik öne çıktı ve bu yatırım gerçekleştirildi. Türkiye’de mühendislerimizin yeteneği ve emekleriyle küresel olarak örnek teşkil eden projeler ve uygulamalar hayata geçirildi. Örneğin, Konya tesisimizde enerji verimliliği için bir yapay zeka projesi uyguladık. Unilever ve MEXT işbirliğiyle hayata geçirilen Dijital Kule projesi, toz deterjan üretiminde yapay zeka teknolojisi kullanarak üretim verimliliğini artırmayı ve bunu yaparken de sürdürülebilirliği ileriye taşımayı amaçladı. Bu yenilikçi çözüm sayesinde yıllık doğal gaz tüketiminde %6'lık bir azalma sağlanıyor ve çevreye salınan 760 ton karbondioksit önlenecek. Proje, sanayide dijitalleşmenin çevresel etkileri azaltmadaki gücünü göstermekte." 5 YILDA 720 MİLYON DOLAR İHRACAT Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, "1952 yılından bu yana yaptığımız yatırımlarla birçok ilke imza attık. Bugün, 20 markamızla Türkiye'deki hemen her haneye ulaşıyor ve güzellik ve sağlık, kişisel bakım, gıda, dondurma ve ev bakım kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 4 fabrikamızla Türkiye'de güçlü bir üretim ekosistemi oluşturduk. Konya tesisi, Türkiye'deki hızlı tüketim ürünleri sektöründeki en büyük yatırım olmaya devam ediyor ve Unilever, Türkiye’de piyasadaki ürünlerinin %90'ını yerel olarak üretiyor. Geçen yıl 150 milyon doları aşan ve son 5 yılda 720 milyon doları aşan ihracatla, ulusal ekonomiye önemli bir döviz girişi sağlıyoruz. 5.000'den fazla çalışanımızla, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza devam ederek Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunuyoruz."