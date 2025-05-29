İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bazı ulusal haber kaynaklarında yer alan, ajans ve menajerlik adı altında internet üzerinde kurulan sohbet grupları üzerinden kadın pazarlandığı ve fuhuşa aracılık edildiği ihbarları üzerine çalışma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan çalışmalarda böyle bir grubun varlığını tespit eden dedektifler teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 ay sürdü. Yapılan takipler sonucu fuhuş çetesinin işleyiş şeklide ortaya çıkarıldı.

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YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri çetenin yabancı uyruklu kadın elemanlarının yurt dışından hasta ve bebek bakıcılığı, temizlikçilik gibi iş arayan kadınları “Bizim Türkiye’de şirketlerimiz var. Gelin size de iş bulalım. Çok para kazanırsınız.” vaatleriyle İstanbul’a getirdikleri belirlendi. Gelen kadınları bir süre iş bulacağız diye oyalayan çete elemanlarının kadınların yanlarında getirdikleri paranın tükenmesine yakın, erkeklerle fuhuş yapmalarını teklif ettikleri öğrenildi. Çaresiz kalan kadınların erkeklerle para karşılığı fuhuşa başladıkları, çetenin diğer elemanları tarafından otellerde bekleyen müşterilere pazarlandıkları belirlendi.

10 KİŞİLİK ÇETE YAKALANDI Polis, delillerin toplanmasının ardından 23 Mayıs 2024 tarihinde sabah saat 06.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye, Kartal, Tuzla ve Küçükçekmece ilçelerinde tespit edilen 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa zorlanan 3’ü yabancı uyruklu 4 kadının da kurtarıldı. Evlerde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 37 adet fişek, 1 adet şarjör, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet hard disk, 3 adet flash bellek ele geçirildi. KADIN PAZARLAMADIKLARINI KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER Ahlak Büro Amirliğinde yapılan sorgularında şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Bazı şüphelilerin kadın pazarlamadıklarını sadece korsan taksicilik yaptıklarının söyledikleri öğrenildi. Polis korsan taksicilik yaptığını söyleyen 2 şüpheliye toplam 138 bin lira para cezası kesti. 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Fuhuş yaptıkları iddiasıyla yakalanan ve mağdur olarak ifadeleri alınan 3 kadın ise sınır dışı edildi.