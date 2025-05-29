Mardin'de olay, dün öğleden sonra Artuklu ilçesi merkez Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Alparslan Özdemir (2), dengesini kaybederek damdan düştü.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki habere göre yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Alparslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muhammed Alparslan’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.