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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı

        Futbol kalbi HT Spor'da atmaya devam ediyor. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programıyla HT Spor'da sezonu değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 20:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:27
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        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
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        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Süper Lig'de sezon genelini çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

        Fenerbahçe'nin en çok eleştirildiği konu nedir? Her hafta farklı kadroyla oynaması. Galatasaray'da doğru bulduğumuz nedir? Her hafta hemen hemen aynı 11 ile oynaması. Kadro istikrarı sezon için ve oynanan oyun için önemli. Hafta başında Galatasaray'ın kadrosunu bilirken, Fenerbahçe'ninkini bilemiyorduk. PSG ve Bayern Münih'in yaptığı gibi ligde dominasyon sağlamanın sebebi kadro istikrarıdır.

        Okan Buruk, Türkiye'nin bütün şehirlerini biliyor, medyayı biliyor, federasyonu biliyor ve iyi futbolcuydu. Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı. Altyapıdan oynayıp hem A takımda şampiyonluk görüp hem antrenör olup da 3 kere şampiyonluk yaşayan başka bir sporcu yoktur. Dünyada bu başarıya ulaşan sadece Guardiola'yı biliyorum.

        Galatasaray'ın kadrosunda sezonluk müthiş bir rotasyon var. Galatasaray'ın geçen sezonki kadrosu kalsaydı bu takımın enerjisi Trabzonspor, Beşiktaş veya Fenerbahçe'nin şampiyonluktan sonraki yılı gibi olabilirdi. Okan hoca sezon rotasyonu yapmış. Okan Buruk takımın şampiyonluk açlığını bitirmemiş.

        Okan Buruk her yerde 4. şampiyonluğun altını çiziyor hep. Takımı hem diri tutmak istiyor. Muslera ve Mertens gidiyor, onların yerine oyuncu alacağız diyor. Hem de kulüp tarihinin ve Fatih Terim'in rekorunu kırmak için. Okan Buruk bakkala gitse '4. şampiyonluk' diyecek. Bu psikolojik mesajları bu ülkeyi tanıdığı için veriyor. Artı olarak muazzam bir teknik ekibi var.

        Galatasaray, 13 puanın 11'ini İstanbul'da kaybetti. Okan Buruk "Galatasaray'ın Beşiktaş mağlubiyetinden sonraki sistem değişikliğini Avrupa'da niye yapmadım?" diye düşünmüştür. Bu da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için önemli bir ders olarak cebine girmiştir.

        YILIN TEKNİK DİREKTÖRLERİ: OKAN BURUK VE THOMAS REIS

        Ligimizde Galatasaray ve Samsunspor'un dışında başarılı bir takım yok. Düşmeyenler de dahil.

        Aziz Yıldırım, Ali Koç'a, "Haziran'da kongreyi yapman ve yönetiminde değişiklikler yapman lazım" dedi. Aziz Yıldırım aday olur mu olmaz mı bilmiyorum. İkisi arasında abi kardeş gibi bir görüşme geçmiş. Ben Eylül ayında seçim kararının yanlış olduğunu düşünüyorum.

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