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        Haberler Gündem Güncel Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor | Son dakika haberleri

        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor

        Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen 25 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışması başlatıldı. Teknede mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi ise Su Altı Grup Amirliği ekiplerince karaya çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 01:39 Güncelleme: 29.05.2025 - 01:39
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          DHA'nın haberine göre; olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde meydana geldi. Emirhan Gürbüz ve 5 yakını, otomobile bağladığı tekne ile Seyhan Baraj Gölü kıyısına geldi.

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          Daha sonra suya indirdikleri tekne ile göle açılan grup, bir süre bölgede gezdi. Tekneyi kullandığı öne sürülen Gürbüz, henüz bilinmeyen nedenle göle düştü.

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          Rüzgarlı hava nedeniyle tekne sürüklenmeye başlarken, Gürbüz ise gözden kayboldu. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

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          Gölde sürüklenen tekneye ulaşan polisler, mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı.

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          Gürbüz'ün suya düştüğü noktada arama çalışması yapan dalgıç polisler, sonuç alamadı.

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          Çalışmaların sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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