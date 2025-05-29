Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen 25 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışması başlatıldı. Teknede mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi ise Su Altı Grup Amirliği ekiplerince karaya çıkarıldı
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DHA'nın haberine göre; olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde meydana geldi. Emirhan Gürbüz ve 5 yakını, otomobile bağladığı tekne ile Seyhan Baraj Gölü kıyısına geldi.
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Daha sonra suya indirdikleri tekne ile göle açılan grup, bir süre bölgede gezdi. Tekneyi kullandığı öne sürülen Gürbüz, henüz bilinmeyen nedenle göle düştü.
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Rüzgarlı hava nedeniyle tekne sürüklenmeye başlarken, Gürbüz ise gözden kayboldu. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
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Gölde sürüklenen tekneye ulaşan polisler, mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı.
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Gürbüz'ün suya düştüğü noktada arama çalışması yapan dalgıç polisler, sonuç alamadı.
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Çalışmaların sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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