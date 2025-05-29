Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı

Samsun'da kan donduran cinayet, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre

Ahmet Kol (46) kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol'u (43) tabancayla ensesinden vurdu.

REKLAM advertisement1

KATİL AĞABEY KAÇTI

Ahmet Kol, olay yerinden kaçarken Barış Kol ise kanlar içerisinde berber tezgahına yığıldı.

Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış Kol, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Tüm müdahaleye rağmen Barış Kol kurtarılamadı. Katil ağabey ise olay yerinden kaçtı.

213 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN İZ SÜRÜLDÜ

Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalarda Ahmet Kol’un kaçtığı istikamet üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Tam 54 ayrı kameradan 213 saatlik bir iz sürüldü. Yapılan bu takipte şüphelinin İlkadım Kadıfelkale Mahallesinde bir adreste saklandığı belirlendi. Düzenlenne operasyonla katil zanlısı ağabey yakalandı. AĞABEY VE KARDEŞ SABIKALI ÇIKTI Öte yandan hayatını kaybeden Barış Kol'un 5, katil zanlısı ağabeyi Ahmet Kol'un ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. O ANLAR KAMERADA Ağabeyin kardeşini öldürdüğü dehşet anları ise iş yerinin kamerasına yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.