Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengiyle etkileyici görüntüler sunuyor
Karaman'da Toros Dağları eteklerine kurulu Ermenek ilçesindeki baraj gölü, turkuaz rengiyle ziyaretçilerini etkiliyor
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Turkuaz rengi ve çevresini saran çam, ardıç ve sedir ağaçlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Toros Dağları eteklerine kuruluErmenek Baraj Gölü, bölgenin turizm destinasyonlarından biri olma özelliği taşıyor.
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Ziyaretçiler, baraj gölü içinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki Nadire Kanyonu'nu tekneyle gezebiliyor.
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Suyun rengi ve kanyonun iki tarafını çevreleyen yer yer yaklaşık 250 metre yüksekliğindeki sarp kayalar, doğaseverlere güzel görüntüler sunuyor.
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Bölgeyi ziyaret eden Ümit Aslan, göl ve çevresinde unutulmaz gezi yaptıklarını söyledi.
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Bölgenin turkuaz ve yeşilin birleştiği nokta olduğunu belirten Aslan, "Mavi ile yeşilin birleştiği rotadayız, gölün turkuaz maviliği bizi çok etkiledi. Kanyonla birleşince bambaşka görüntü ortaya çıkıyor.
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Kanyonun başlangıç yerine kadar tekneyle gezdik. Bu güzelliği, maviliği izleye izleye turumuzu sona erdirdik" diye konuştu.
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Ziyaretçilerden Melike Baştuğ ise baraj gölüne hayran kaldığını vurgulayarak, "Doğal güzellikleri harika, resmen büyülendim. Baraj gölü, turkuaz rengiyle göz kamaştırıyor" dedi.
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