Elon Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

Dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinde en büyük destekçisi olan Elon Musk, ABD hükümetindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan (DOGE) ayrıldığını duyurdu.

Son günlerde Elon Musk'ın DOGE'deki görevinden ayrılacağı konuşulsa da Musk'ın kesin açıklaması Trump ile "vergi indirimi tasarısı" konusundaki görüş ayrılığından sonra geldi.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Sayın Trump'a teşekkür etmek istiyorum.

DOGE misyonu zamanla hükümet çapında bir yaşam biçimi haline geldikçe daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, kendisini Trump'ın "ilk dostu" olarak nitelendiren Musk'ın ayrılışının hızlı ve törensiz olacağını kaydetti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre Musk, ayrılışını duyurmadan önce Trump ile resmi bir görüşme yapmadı ve ayrılışının "kıdemli personel düzeyinde" kararlaştırıldığını ekledi.

Dünyanın en zengin kişisi Musk, Trump tarafından ABD hükümetinde tasarrufu sağlamak için görevlendirilmişti ve görevine 130 gün sonra veda etti. Hem Musk hem de yönetim, DOGE'nin federal hükümeti yeniden yapılandırma ve tasarruf çabalarının devam edeceğini söyledi.

TRUMP'IN SEÇİM KAMPANYASI İÇİN YAKLAŞIK 300 MİLYON DOLAR HARCADI 20 Ocak 2025'te 4 yıl aranın ardından Beyaz Saray'a geri dönen Trump'ın seçim kampanyasında en büyük destekçisi Musk olmuştu. Musk, Trump'ın başkanlık kampanyasını ve diğer Cumhuriyetçileri desteklemek için yaklaşık 300 milyon dolar harcamıştı. Bu ayın başlarında ise siyasi harcamalarını önemli ölçüde azaltacağını söylemiş ve "Sanırım yeterince şey yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Musk, geçtiğimiz günlerde CBS Sunday Morning programında, Trump'ın "vergi indirimi tasarısı"nı eleştirmişti. Musk, Trump'ın "büyük güzel yasa tasarısı" olarak tanımladığı tasarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Musk açıklamasında, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

"DOGE GÜNAH KEÇİSİNE DÖNÜŞTÜ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada da Beyaz Saray'da yanlış giden her şey için DOGE'nin "günah keçisi"ne dönüştürüldüğünü söylemişti.

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TRUMP GÖREVE BAŞLADIĞI GÜN DOGE'NİN BAŞINA ATANMIŞTI

Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.