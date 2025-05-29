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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak - 29 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Kahramanmaraş, Trabzon ve Giresun'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 07:24 Güncelleme: 29.05.2025 - 07:24
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        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya'nın iç, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 24°

        Ankara

        Sağanak Yağış 22°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Sağanak Yağış 24°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 22°

        Adana

        Sağanak Yağış 26°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 31°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 26°

        Ağrı

        Güneşli 25°

        Hava sıcaklığının, iç ve güney kesimlerde biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya'nın iç, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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