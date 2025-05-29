Sosyal medyayı ele geçiren cilt bakım trendi: Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?

Sarımsak, tarih boyunca antibakteriyel özellikleriyle bilinen doğal bir şifa kaynağı olmuştur. Osmanlı’dan Antik Mısır’a kadar birçok uygarlıkta hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de enfeksiyonlarla savaşmak amacıyla tüketilmiştir. Günümüzde ise TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında sarımsağın yeni bir kullanım alanı popülerlik kazanıyor: Sivilce tedavisi.