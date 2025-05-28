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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı - İş-Yaşam Haberleri

        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı

        E-ticaret sitelerinde satılan sahte jetonların benzin istasyonlarında bulunan self-servis oto yıkama hizmetini ücret ödemeden kullanmak isteyenler tarafından satın alındığı anlaşıldı. Sahte jeton alıp yıkama hizmetinden 'ucuza faydalanan' kullanıcıların memnuniyetlerini paylaştıkları yorumlar ise 'pes artık' dedirtti. Çıkan haberler ve sosyal medyada artan eleştirilerin ardından söz konusu jeton ilanları kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:12
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        • 1

          Son dönemde oto yıkama ücretlerine zam üstüne zam gelirken, özellikle benzin istasyonlarında bulunan self-servis yıkama hizmeti daha popüler hale geldi

        • 2

          Söz konusu hizmetten faydalanmak için müşteriler belli bir ücret karşılığı jeton alıyor ve jetonu kullanarak araçlarını yıkayabiliyor. Self-servis yıkama, aracı yıkamacıya götürmeye göre çok daha ucuz olsa sahte jeton dolandırıcılığı her geçen gün artmaya devam ediyor

        • 3

          Bunun en önemli nedenlerinden birisi sahte jetonlara erişimin kolaylığı oldu. E-ticaret sitelerinde 'yıkama uyumlu' sahte jetonların 100 adedi 650 liraya satılıyordu. Çıkan haberler ve sosyal medyada artan eleştirilerin ardından söz konusu jeton ilanları kaldırıldı

        • 4

          Yasal ücreti ödemek yerine sahte jetonlarla araçlarını yıkayanların e-ticaret sitelerinde yaptığı yüzsüz yorumlar son dönemde sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı benzin istasyonunda 50 liraya satılan jeton yerine 7 liraya araç yıkattığını gururla yazarken, satın aldığı ürüne de 5 yıldız verdi

        • 5

          Bir diğer 'memnun müşteri' sahte jetonların Total benzin istasyonunda çalıştığını belirtip, 100 yerine 102 jeton gönderen satıcıya teşekkürlerini iletti

        • 6

          Aracını yıkamak için sahte jeton temin ettiğini ifade eden bir başka kullanıcının paketlemeyi beğendiği yorum da dikkat çekti

        • 7

          Sahte jetonlar pek çok hesap tarafından satılırken görsellerde ve açıklamada boyut detayları da yer alıyor

        • 8

          Normal ücretini ödemek yerine sahte jetonu tercih eden bir başka kullanıcı yaptığı yorumda aracını her gün canı sıkıldıkça yıkadığını belirtti

        • 9

          Bir diğer kullanıcı ise aldığı jetonların 'yıkama ile uyumlu' olduğunu itiraf ederken satın alma sonrasında ürüne indirim gelmesinden şikayet etti

        • 10

          Oto yıkama için sahte jeton aldığını belirten bir kullanıcı satıcının profesyonelliğini takdir etti

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